مشاركة فاعلة لاتحاد الكتاب في «الشارقة للكتاب»

يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بأحدث الإصدارات الأدبية، وبفعاليات متنوعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42.

وذلك في إطار سعيه إلى الوجود الفاعل والمستمر في أهم الفعاليات والمناسبات الثقافية في الدولة.

وتضم الإصدارات الجديدة: قصة ((الغازي الخفي)) في أدب اليافعين للأديبة هدى جمال، ومجموعة قصصية للقاصّة فتحية النمر بعنوان ((غربان الساحر))، إلى جانب مجموعة قصصية أخرى للقاص علي العبدان بعنوان ((الشقيقتان وقصص أخرى)).

ومقالات بعنوان ((حضور الغائب في المشهد الثقافي الإماراتي سيرة ومسيرة)) للأديب عبدالله محمد السبب، ورواية ((الغافة.. بعض الأشجار ليست كما تبدو)) للروائية فاطمة الكمالي، ومجموعة شعرية للشاعر ياسر الدحي بعنوان ((على حافة الورق))، كما يصدر عن الاتحاد العدد 46 من مجلة ((دراسات)).

وينظم الاتحاد ضمن فعالياته مجموعة من الأمسيات الأدبية، هي: أمسية شعرية يشارك فيها الشاعران: محمد الخالدي وياسر الدحي، وتديرها الأديبة سليمة المزروعي في السابعة والربع من مساء يوم الأربعاء، الأول من نوفمبر في قاعة الفكر، وينظم أيضاً قراءة في تجربة السرد في الإمارات ((القصة والرواية)) تشارك فيها الكاتبتان صالحة عبيد ولولوة المنصوري، ويديرها القاص محسن سليمان.

وذلك في السادسة من مساء الاثنين، السادس من نوفمبر بقاعة الملتقى 1، كما تشارك الكاتبة د.سعاد العريمي والروائية نادية النجار في الأمسية الختامية مع قراءة ثانية في تجربة السرد في الإمارات ((القصة والرواية))، تديرها الأديبة شيخة الجابري في السابعة والربع من اليوم نفسه.