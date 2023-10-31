مساحات ثقافية من الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش والأقصر

تستضيف مدينة مراكش المغربية مهرجان الشعر المغربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب.

بينما يليه مهرجان الشعر العربي في مدينة الأقصر المصرية، حيث سيقام بالتعاون مع وزارة الثقافة في مصر.

ففي مراكش، تقام الدورة الخامسة خلال الفترة من 10- 12 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً من الشعراء والفنانين المغاربة وسط برنامج ثقافي حافل، في حين سيتم تنظيم مهرجان الشعر العربي في الأقصر في دورته الثامنة خلال الفترة من 15-18 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 مبدعاً من الشعراء والشاعرات.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة: ((تشكّل العودة إلى مراكش والأقصر في دورتين شعريتين جديدتين مساحة ثقافية فارقة على المستوى العربي، في مدينتين تحظيان في الأساس بأهمية تاريخية وآثارية، ويأتي الشعر وسط هذا المزيج التاريخي باعتباره مكوناً ثقافياً عربياً أصيلاً يحظى برعاية واسعة من صاحب السمو حاكم الشارقة)).

وأضاف العويس: ((في مراكش والأقصر إنما نطل إلى فضاءات شعرية ذات تنوع إبداعي كبير، وتَعبر القصيدة طريقها في مناخات ثقافية مختلفة تعكس خصوصية الشعر في كل بلد، ورؤى الشاعر الباحث عن آفاق جديدة)).

وأشار رئيس دائرة الثقافة في الشارقة إلى أن برنامجي مراكش والأقصر سيحفلان بالعديد من الفعاليات الثقافية البارزة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها فرصة سانحة للاستماع إلى نحو 90 مبدعاً، هم أصحاب تجارب شعرية مختلفة، لكنها ذات إبداع كبير.