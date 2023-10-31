«الشارقة للكتاب» يطلق دورة «نتحدث كتباً» اليوم

قامت الشيخة بدور القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أمس، بجولة تفقدية في موقع تنظيم الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 في مركز إكسبو الشارقة، بهدف الاطلاع على جاهزية الحدث واستعداداته النهائية لاستقبال المشاركين والزوّار في أكبر دورة في تاريخه من حيث المشاركة الدولية بـ 108 دول.

رافق الشيخة بدور القاسمي خلال جولتها أحمد بن ركاض العامري المدير التنفيذي لـهيئة الشارقة للكتاب، وخولة المجيني منسق عام معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومنصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بكافة الجهود المبذولة من فريق عمل الهيئة واللجان المنظمة لضمان نجاح هذا الحدث الثقافي البارز، مؤكّدة دوره في إثراء الثقافة والأدب ودعم قطاع النشر محلياً وعالمياً، ومعربة عن تطلّعها لتنظيم دورة استثنائية لهذا العام.

ويستمر المعرض، الذي يفتح أبوابه للزوار اليوم، حتى 12 نوفمبر الجاري تحت شعار ((نتحدّث كُتباً)).

انطلاقة

ويجتمع اليوم الأربعاء صنّاع الكتاب والمعرفة والإبداع من 108 دول من كل أنحاء العالم، في مركز إكسبو الشارقة، ليتواصلوا فيما بينهم على مدار 12 يوماً يحول فيها ((معرض الشارقة الدولي للكتاب)) في دورته الـ42 الكتاب إلى لغة، يتحدث بها القراء، والناشرون، والموزعون، والمترجمون، والمكتبيون، وسط أكثر من مليون ونصف عنوان تعرض من قارات العالم السبع.

وتتسع قاعات المعرض، الذي يرفع شعار ((نتحدث كتباً))، لتمنح جمهور المعرض فرصة الترحال والسفر بين الأمكنة والأزمنة، فالمعرض هذا العام يحتفي بكوريا الجنوبية ضيف شرف، حيث تحضر بتاريخ ثقافتها وراهنه، بينما يحمل 2033 ناشراً حضارات بلدانهم ونتاجها المعرفي والإبداعي إلى أرض الشارقة.

يستضيف المعرض 1043 دار نشر عربية، و990 دار نشر أجنبية، وتتصدر قائمة المشاركات عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة بـ300 ناشر، تليها جمهورية مصر العربية بـ284 ناشراً، ثم جمهورية لبنان بـ94 ناشراً، تليها سوريا بـ62 ناشراً، بينما تمثلت أبرز المشاركات الأجنبية بحضور دور نشر من الهند، والمملكة المتحدة، وتركيا. ويعرض المشاركون 1.5 مليون عنوان، منها 800 ألف عنوان عربي، و700 عنوان من اللغات الأخرى.

ضيوف

ويشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة من الكتاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، أبرزهم الشاعر والباحث خالد البدور، والدكتورة مشاعل النابودة، والكاتب والإعلامي عادل خزام، والكاتب والإعلامي محمد الجوكر، والباحثة والكاتبة سعاد العريمي، والروائية والكاتبة فتحية النمر، والكاتبة الدكتورة عائشة الغيص، والكاتب والروائي سعيد البادي، وغيرهم.

في حين يستضيف الحدث نخبة من الأدباء والكتّاب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض، أبرزهم شخصية العام الثقافية للمعرض الروائي الليبي إبراهيم الكوني، والكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، والشاعر اللبناني طلال حيدر، والإعلامية المصرية ريهام عياد، إلى جانب عدد من الشعراء العرب، منهم الشاعر السعودي فهد الشهراني، والقطري ناصر الوبير، والكويتي شريان الديحاني.

ومن أبرز الأسماء الأجنبية المشاركة في المعرض هذا العام الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة نوبل وول سوينكا، والكاتب الكندي مالكولم جلادويل، والممثلة الهندية كارينا كابور، مؤلفة كتاب: ((دليل كارينا كابور للحمل))، وتوماس إريكاسون، والكاتب فاتسلاف سميل، ورائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز، وسوامي بورناتشيتانيا، والكاتبة الهندية مونيكا هالان.

مساحات تفاعلية

وانسجاماً مع شعاره المُلهم لهذا العام ((نتحدّث كتباً))، الذي يجسّد رؤية المعرض لصناعة الكتاب والثقافة، فإن فعاليات ((الشارقة الدولي للكتاب 2023)) تتجاوز حدود صفحات الكتب ومنصات الناشرين، نحو فعاليات وأنشطة ثقافية وترفيهية وعروض متنوعة وورش عمل تصل إلى 1700 فعالية تتوزع على ست مساحات، ويشارك فيها أكثر من 215 ضيفاً من 69 دولة حول العالم، ومن ضمنها 460 فعالية ثقافية تستضيف 127 ضيفاً عربياً وعالمياً من كبار الأدباء والمفكرين والمثقفين والفنانين، بينهم حاصلون على جائزة نوبل للآداب، وجوائز عربية وعالمية رفيعة المستوى.

يحتفي معرض الشارقة الدولي للكتاب بكوريا الجنوبية باعتبارها ضيف شرف الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويشهد الجناح الكوري سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية تحت شعار ((خيال بلا حدود)).

وتتضمن هذه الدورة كذلك أكثر من 130 عرضاً، تتنوع ما بين مسرحيات وعروض جوالة، يقدمها 14 عارضاً من 14 دولة.

بدوره ،يزخر ركن الطهي في المعرض بأكثر من 45 فعالية يقدّمها 12 طاهياً من 9 دول.

يفتح معرض الشارقة الدولي للكتاب أمام زوار دورته الـ42 باباً على عالم الغموض والخيال والمفاجأة، مع كوكبة من الكتّاب المتخصصين بأدب التشويق والغموض في فعاليات الدورة الثانية من ((مهرجان الإثارة والتشويق))، التي تقام على مدار ثلاثة أيام في الفترة 8 - 10 نوفمبر الجاري. ويقدم المهرجان، الذي يقام بالشراكة مع ((مهرجان الإثارة والتشويق)) في نيويورك، منصة تجمع 10 كتّاب عالميين متخصصين بهذا النوع من الأدب.

مؤتمر المكتبات

ويشهد المعرض انطلاق الدورة العاشرة من ((مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات)) بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية في الفترة بين 7 - 9 نوفمبر الجاري ، بمشاركة أكثر من 400 متخصص وممثل لأمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة، ونحو 30 دولة أخرى.