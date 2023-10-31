الإبداع والذكاء الاصطناعي في دبي.. حكايات تناغم تثري الحراك الثقافي

ألقت التكنولوجيا بظلالها على مختلف نواحي الحياة، وساهم الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر بتسهيل وتيسير جوانب عدة للإنسان، كما أنه يفتح فرصاً كبيرة للمبدعين والفنانين على مختلف أنواع تخصصاتهم لاستثمار مواهبهم في تحويلها إلى مصدر رزق، بل ونوعاً من النشاط الاقتصادي. وقد برز نجاح دبي اللافت في هذا الصدد، حيث استطاعت جعل الذكاء الاصطناعي رافعة أساسية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وصاغت في السياق، لوحات تناغم بينه وصنوف الأدب، جاعلة منه ركيزة لنجاحاتها النوعية.

ويتحدث خبراء واختصاصيون، حالياً، عن إمكانية أن يقود الذكاء الاصطناعي في مجال الثقافة والأدب والشعر، وحيث ظهر ما يسمى بالـ chat jpt الذي بإمكانه أن يكتب أي فكرة ليحولها إلى موضوع أو مقال، عن إمكان أن يحل الروبوت مكان البشر في العمليات الإبداعية، ولكن تبدو براهين إمكانية التناغم وتعزيز القدرات بين الجانبين، واضحة ومثبتة في ممارسات ومشروعات دبي بالخصوص.

وفي العموم، يبدو أن آراء أهل الفن والفكر والمبدعين، حول الدور الذي يمكن أن يلعبه في مجالات الإبداع، متباينة، حيث منهم من يتخوف من أدواره، بينما يؤكد آخرون دوره الجوهري كداعم رئيس للمبدعين.خالد الظنحاني: أثر على الأدب قيد البحث

يوضح الشاعر والخبير الثقافي خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن دبي ودولة الإمارات نجحت في توظيف الذكاء الاصطناعي بوجهة جيدة في حقول الإبداع، إلا أنه يرى أن البطولة في الإبداع بمجالات الفنون والشعر ستبقى لفكر الغنسان وأحاسيسه، إذ يقول: ((لاشك أن الذكاء الاصطناعي حقق طفرات علمية كبيرة، وقدم الكثير من الإنجازات الرائدة في المجالات العلمية والتقنية، بصورة خاصة، فهو وقود نهضة الإنسان في العصر الحديث، ولا يمكن الحديث عن تنمية وريادة ونجاح ومنافسة واعدة من دون توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأما دور الذكاء الاصطناعي في المجال الأدبي، لاسيما في حقل الشعر، لأن عوالم الإبداع الأدبي، بتصوري، ستبقى تحتاج إلى الموهبة والإحساس والخيال أولاً ومعطيات أخرى تشكل شخصية المبدع وتنحت بصمة إحساسه، وهنا يأتي الذكاء الاصطناعي ليدعمها ويكملها، وليس ليكون هو الجوهر)).

ويضيف: ((ربما أن الذكاء الاصطناعي يدخل عوالم الشعر ويطرق أبوابه، لكنه لن يغيب دور المبدع، بل سيتناغم مع الموهبة والذخر الإبداعي..فالقريحة الفنية والشعرية ستستمر هي الأساس ومعها تكتمل حكاية الإبداع)).

شيماء المرزوقي: روح الفرح والسعادة

بينت الكاتبة شيماء المرزوقي، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً أساسياً في حياتنا، ونجحت دبي ودولة الإمارات عموماً في توظيفه بصيغ خلاقة ليعزز رفاهية حياتنا ويقوم بالكثير من المسؤوليات، بل ويرفد مقومات الاقتصاد الإبداعي. وتتابع شيماء المرزوقي: ((هناك من يقلل من سطوة الذكاء الاصطناعي، وهناك من يبالغ ويتحدث عن جوانب خارج المألوف، وأن الذكاء الاصطناعي سيحققها للبشرية، وبين المبالغة والتهوين، تضيع جوانب مهمة، لكن هذه الحالة توضح الضبابية الكبيرة في هذا المجال، تبين أن المعلومات وإن توفرت فإنها تكون مجزأة أو غير دقيقة، أو لا تستند إلى واقع يثبتها)).

وتضيف: ((الذكاء الاصطناعي، بدأ فعلاً في إعداد نصوص، وخطابات، وأوراق علمية، لكن عندما نتحدث عن المشاعر والأحاسيس، التي يعمل المؤلف الإنسان على نقلها بين حروفه، فإن هذا الذكاء قد يكون عاجزاً، قد يكتب نصوصاً حزينة، لكن يبقى ذوق الحديد، بين الحروف، لن تكون نصوصاً إنسانية، نقية.. سيدخل دون شك، الذكاء الاصطناعي، في مجالات الأدب، والكتابة الإبداعية، لكن السؤال الحقيقي، هل سيستطيع التلبس بالحالة الشعورية والمزاجية التي تعتري المؤلف، ثم يعبر عنها؟)).

وتكمل: ((الذكاء الاصطناعي لا يملك قلباً ينبض، ولا روحاً تنزع نحو الفرح والسعادة، ولا يستند إلى مشاعر التعاطف والشفقة، أو الغضب والهدوء، وبالتالي هو يقوم بمهمة جمع الكلمات، وتنظيمها، وإخراج جمل مفيدة، ولكن ليس بالضرورة تكون جملاً محملة بالدفء والعاطفة، أو القسوة والألم، ولأن هذه الثورة التقنية، في بدايتها، فإنه يصعب الجزم، بصحة هذه الكلمات، وأيضاً من الصعب رفض وإنكار أن يتمكن الذكاء الاصطناعي، من تقديم نصوص إبداعية مؤثرة)).

وتختم: ((من وجهة نظري، في المستقبل ستكون لدينا كتب مؤلفة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وستكون هناك كتب من تأليف البشر، لكن الذي أنا متأكدة منه، أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بطريقة أو أخرى في تطور الكتابة الإبداعية، وسنشهد نصوصاً مختلفة)).

هيا القاسم: حال الهوية الأدبية

لفتت صانعة المحتوى والكاتبة في أدب الطفل هيا القاسم، في بداية حديثها إلى الإنجازات النوعية لدبي ودولة الإمارات بوجه عام، في حقول توظيف الذكاء الاصطناعي، خاصة في الإبداع.

وأضافت: ((شهد العالم في الأعوام القليلة الماضية طفرة تكنولوجيا عظيمة وحداثة تكنولوجيا سريعة جداً بشكل مبهر لتصبح التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من هوية العالم ككل، لكن هذا سيؤثر سلباً أو إيجاباً على القطاع الأدبي والأدب، أي شيء في العالم بالطبع قد ينتج عنه بعض الإيجابيات، وإن كنت أميل لرأي فأجد أن التكنولوجيا سيكون لها باع كبير في القطاع الأدبي، فيجب توظيف الإيجابيات قدر المستطاع والتعرف ودراسة كل سلبيات الموضوع، فاليوم التكنولوجيا تجعلنا نرى ونشعر ونسمع ونلعب، مما يجعل الكتب أكثر فاعلية ومتعة للقراءة، وتعطي مساحة لاختيار الطريقة الأنسب للاطلاع، ناهيك عن أن استخدام التكنولوجيا هو أحد سبل الحفاظ على البيئة، حيث إنه يخفض من قطع الأشجار لإنتاج الأوراق واستخدام الطاقة والكهرباء، استخدام التكنولوجيا أحد الأساليب الممتازة للتوفير المادي، فعلى سبيل المثال شراء الكتاب إلكترونياً أوفر من شرائه ورقياً، لأننا في حال تركنا المركب يمشي بحمله سيتثاقل ويغرق، أما سلبياته كذلك فلا تقل تأثيراً عن إيجابياته، فإبعاد القراء عن الكتاب الورقي من وجهة نظري هو إبعادهم عن هوية بشرية متأصلة وثقافة متجذرة يفقدون فيها المتعة الحقيقية للكتب والقراءة، كذلك عدم التوجيه السليم للتكنولوجيا قد يؤثر كثيراً على عديد من سلوكيات القراء، كالعزلة والغضب والعدوانية أحياناً وحب الانفرادية وغيرها، وقد تؤدي دون توجيهها لبعض المشاكل الصحية في العين والرقبة، ومما يخيفنا إلى حد ما الطفرة التي نسمع بها في الآونة الأخيرة، الذكاء الصناعي والجي بي تي التي لا تمهلك ثوان لتحول الكلمة والفكرة لنصوص أدبية، هذا الأمر الذي في نهايته من وجهة نظري سيكون فقداً للهوية الأدبية وتلاشياً للكاتب وتوحيداً لتوجه واحد، حيث إن جمالية الأدب والكتب تكمن بالاطلاع في عوالم الأفكار والعقول واختلاف وجهات نظرها، لكن إذا كان الذكاء الصناعي سيصبح اليوم هو الفكر والعقل للبشرية، فهو سبيل لتدني الفكر، لسنا ضد الاستخدام، نحن فقط مع توجيه الاستخدام)).