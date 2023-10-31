لوحات غيا حداد.. رسائل المرأة العربية من دبي في معرض أمريكي

انطلاقاً من استديو خاص في دبي، عكفت الفنانة، غيا حداد، لمدة تزيد على 30 عاماً، على إبداع قطع فنية مؤثرة، تدمج العناصر المكتوبة والمرئية، لتسليط الضوء على أفكار وقضايا مؤثرة مجتمعياً، والآن تُعرض أعمالها في استديو ((بين بلانت)) في ولاية كولورادو الأمريكية، وذلك بعد تحقيق نجاح، من خلال أعمال فريدة نابضة بالحياة، استخدمت في إنتاجها وسائط مختلطة، وبوجه خاص القماش والألياف والرسم غاية معالجة تنوع من القضايا.

وأشارت صحيفة ((غريلي تريبيون)) الأمريكية، إلى أن الفنانة المعروفة على إنستغرام باسم ((فرايدي فوكس))، حولت تركيزها في الآونة الأخيرة نحو إنشاء قطع فنية، تتناول ما يعنيه أن تكون امرأة عربية على وجه الخصوص في عالم ما بعد الاستعمار. ووصف استديو ((بين بلانت)) بمدينة غريلي الأمريكية، أعمالها بأنها تشكل سرداً آسراً، يحتفي بالإبداع والاندماج الثقافي.

مشاريع فنية

بدأت حداد مسيرتها المهنية في التصميم الغرافيكي، مع فرق تسويق في شركات عدة، قبل أن تحول اهتمامها إلى ((الفن المجتمعي والفن العام التعاوني)).

ووفق صحيفة ((غريلي تريبيون))، ترأست لمدة 12 عاماً مشاريع فنية مجتمعية واسعة النطاق في دبي، حيث عملت مع مجتمعات مدرسية لإنشاء الجداريات والفسيفساء، وتغطية الأشياء في الأماكن العامة بما يعرف بـ((حياكة حرب العصابات))، وغيرها من المشاريع، التي تربط الناس من خلال الفن.

كتبت حداد، وهي خريجة آداب تاريخ الفن في جامعة ميرلاند، عن فنها على موقعها الإلكتروني، وهي تقول ((أهدف إلى غزو الفضاء الحسي للمتلقي، لإشراكه بشكل وثيق في موضوع المرأة وفن الألياف بقطع يمكن أن يشعر بها بالمعنى الحرفي والمجازي))، مضيفة: ((وجدت أنّ من طرق امتلاك السرد المحبط استخدام لغة الفن العالمية، ووسيلة وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة والشفاء والتنوير))، وهي تعتقد أن الفن لديه قدرة على إحداث تغيير اجتماعي إيجابي، وأن الفنانين لديهم الأدوات والمسؤولية لاستخدامها كونها وسائل لمثل هذا التغيير.

شاركت حداد، بين عامي 2021 و2023، في معارض عدة مثل ((معرض فنون العالم دبي))، كما تم اختيارها عام 2023 كونها إحدى فنانات معرض الولايات المتحدة في معرض اليابان الدولي الـ22 للتبادل الفني.