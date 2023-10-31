«القارئ المبدع» تحتفي بفائزي الدورة العاشرة

عقدت ((مكتبة)) التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مجلس الهواشم التابع لمجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة حفل تكريم للفائزين والمشاركين في الدورة العاشرة من مسابقة القارئ المبدع والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أبريل 2023 عبر كل أفرع ((مكتبة)) في إمارة أبوظبي.

واستقطبت الدورة العاشرة من مسابقة القارئ المبدع 2200 مشارك، فاز منهم 128 من كل إمارات الدولة بما في ذلك الطلبة من أصحاب الهمم وطلبة مرحلة رياض الأطفال، مما يعكس اهتمام الناشئة بالقراءة باعتبارها وعاءً للثقافة ومحفزاً للمعرفة.

ونجحت المسابقة وعلى مدار عقد كامل في استقطاب أجيال جديدة من الناشئة إلى عالم الكتب بما يحمله من ثراء معرفي وقيمي، حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 10 آلاف مشارك ومشاركة. وشملت دورة هذا العام طلبة مرحلة رياض الأطفال، إضافة إلى رواد المطالعة من طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة في الحلقتين الأولى والثانية في الدولة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة عدداً من الكتاب والتربويين وأمناء المكتبات، الذين عمدوا إلى تقييم المشاركات بناءً على نسبة إنجاز كتيب المسابقة، وعدد الكتب المستعارة من المكتبات العامة، وتقييم فهم المشارك للكتاب المقروء، وقدرته على التحدث بلغة سليمة واستخدام المهارات اللغوية، فضلاً عن امتلاكه لمهارات التحليل الدلالي والمعجمي، والتفكير الإبداعي والنقدي.