«الشارقة للتراث» يحضّر للنسخة الـ21 من الأيام التراثية

عقد معهد الشارقة للتراث عدداً من الاجتماعات التنسيقية الخاصة بمناقشة مستجدات النسخة الـ21 من أيام الشارقة التراثية للعام 2024، التي ينظمها المعهد سنوياً للاحتفاء بالمظاهر التراثية.

والثقافية من عادات وتقاليد أصيلة متوارثة في المنطقة والعالم، حيث يجمع التراث والثقافة والفن في إمارة الشارقة.

وترأس الاجتماعات الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، بحضور كل من أبو بكر الكندي، المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، وعدد من رؤساء اللجان لأيام الشارقة التراثية 2024.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: ((إن أيام الشارقة التراثية في كل عام تقدم رسالتها، التي حملتها على عاتقها، من خلال معهد الشارقة للتراث بإحياء التراث في جميع أنحاء الإمارة.

وتستقطب أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات للتعريف بماضي الدولة والإمارة وتراثها الزاخر بالجمال والأصالة والموروث الشامخ الجميل، ونحن نستعد لإقامة دورة جديدة حافلة بالفعاليات التراثية، التي تعزز النشاط الثقافي والمعرفي بالشارقة، في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه بإثراء التواصل بين الثقافات وحفظ تراث الشعوب، لما لذلك من أهمية في تعزيز الانتماء الوطني وإحياء الذاكرة)).

من جانبه قال أبو بكر الكندي، المنسق العام لأيام الشارقة التراثية: ((إن أيام الشارقة التراثية، التي تعد الفعالية الأكبر للاحتفاء بالتراث العالمي والإنساني في دولة الإمارات والمنطقة، تكون عاماً بعد عام أكثر تميزاً وتنوعاً، وذلك بفضل الجهود، التي تبذلها اللجان، وفرق العمل في تنظيم نسخة تعكس دور إمارة الشارقة الرائد في التعريف بالتراث.

وإبراز ذاكرة الشعوب، من خلال مئات الفعاليات الثقافية والتراثية من مختلف أنحاء العالم، تعريفاً للأجيال بأصالة الماضي وعبق الموروث الشعبي للآباء والأجداد، ومد جسور التواصل مع الشعوب والمجتمعات)).

مناقشة خطط

وناقش الاجتماع التنسيقي الأول مجموعة من المقترحات والأفكار الخاصة بالدورة المقبلة، وركزت على أهمية التنوع والثراء الثقافي لخطط حيوية وجاذبة، تستفيد من الخطط السابقة وتبني عليها، وتضيف لها بما يليق بمكانة ومسيرة أيام الشارقة التراثية، والمعارض التي تشكل نقطة جذب مميزة وعنواناً عريضاً في الأيام، والفعاليات المقترح إقامتها.

حيث التركيز على التنوع والتميز، بما يعكس الرؤية العميقة للأيام، ويسهم في تحقيق الأهداف، والشعار اللفظي الخاص بالدورة، الذي يعتبر قيمة مضافة للفعالية العالمية.

ويسعى معهد الشارقة للتراث، من خلال أيام الشارقة التراثية، إلى التعريف بالموروث المادي والمعنوي، بما يسهم في خلق جيل مرتكز في تطلعاته على الأصالة، وعلى خبرات عريقة، آخذاً بعين الاعتبار أهمية وضرورة تعزيز فرص التواصل بين الأجيال.