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انطلاقة قوية لبطولة المحاربين القدامى للجودو

10/31/2023 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستأنف في التاسعة من صباح اليوم فعاليات البطولة العالمية للمحاربين القدامى للجودو التي انطلقت بقوة أمس بصالة ((جامعة السوربون)) في أبوظبي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في ختام البطولات العالمية الثلاث الكبرى، التي نظمها اتحاد الإمارات للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة العديد من الجهات.

وشهدت انطلاقة البطولة الاستثنائية مشاركة 1025 لاعباً ولاعبة من 64 دولة بعد اعتذار منتخب لبنان، وسجلت قائمة الفرق المشاركة لفرق أوروبا 572 لاعباً ولاعبة من 35 دولة وعدد 301 لاعب ولاعبة من 12 دولة من آسيا، وعدد 93 لاعباً ولاعبة من 7 دول من اتحاد الجودو الأمريكي، و42 لاعباً ولاعبة من الاتحاد الأفريقي وعدد 17 لاعباً من دولتين من اتحاد أوقيانوسيا للجودو، بجانب مشاركة فريق اللاجئين الذي يشارك بلاعبين من أفريقيا تحت شعار الاتحاد الدولي للجودو.

وتتجدد منافسات البطولة اليوم بإقامة منافسات المجموعتين (رجال 4 ورجال 5) بعد أن كانت الانطلاقة بتصفيات المجموعتين (رجال 1 ورجال 3) على فترتين صباحية وفي الفترة المسائية التي شهدت المباريات النهائية والتتويج، وقد تأهل للدور النهائي المسائي اللاعب السعودي إبراهيم بكر (57 سنة)، فيما تقام منافسات السيدات في اليوم الأخير حسب قرعة البطولة التي جرت أول من أمس.

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