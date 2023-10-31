روان تتوج بلقب الجولة الأولى لـ«سباق السيدات للهجن»

دشنت سلسلة سباقات الهجن للسيدات أولى جولاتها في ميدان المرموم بدبي بتنظيم مركز الصحراء العربية لركوب الهجن، وتحت إشراف نادي دبي لسباقات الهجن، الراعي الرئيسي للبطولة، بجانب مجموعة من الشركات المحلية والعالمية.

وتوجت الأردنية روان صلاح بالمركز الأول للسباق الذي امتد لمسافة 1200 متر، واحتلت المركز الثاني الألمانية جانا شميدل، بينما جاءت في المركز الثالث مواطنتها ليندا كروكينبرجر.

ويعتمد نظام البطولة على جمع النقاط عبر 5 جولات سيكون ختامها في مارس المقبل على تحفة ميادين سباقات الهجن في المرموم.

وبعد نهاية السباق، توج عبيد بن صبيح الفلاسي، مالك ورئيس مركز الصحراء العربية لتعليم ركوب الهجن، الفائزين بحضور جمهور من محبي سباقات الهجن والسياح ووسائل إعلام أجنبية.

مشاركة قوية

وأعرب عبيد بن صبيح الفلاسي عن بالغ سعادته بالمشاركة القوية والحضور المميز في ضربة بداية الموسم الثالث لسباقات الهجن للسيدات بمشاركة متنوعة من الجاليات في الجولة الأولى، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من السيدات في الفعالية المقتصرة فيها المشاركة على المتسابقات المؤهلات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة لركوب الهجن، وذلك حرصاً على ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأضاف عبيد الفلاسي أن الفكرة لاقت نجاحاً كبيراً وأصداء واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، ما أعطاهم دافعاً معنوياً كبيراً لمواصلة تنظيم السباقات في كل موسم، باعتبارها من الرياضات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ وتراث الآباء والأجداد في الإمارات، موضحاً أن السباقات تحظى باهتمام إعلامي أجنبي بعد حرص عدد من وسائل الإعلام على تغطيتها، أبرزها وكالة رويترز، وشبكة سي إن إن الأمريكية، وتغطية تلفزيونية من قنوات ألمانية وفرنسية وبريطانية.

وأشار إلى أن سباق الهجن للسيدات يعكس تميز دبي في تبني الأفكار والمبادرات الرائدة على خريطة العالم، لافتاً إلى أن الجولة المقبلة خلال نوفمبر الحالي من المتوقع أن تشهد مشاركة أكبر، خاصة في ظل الأجواء المثالية لحالة الطقس.

بداية مثالية

من جانبها، أبدت الأردنية روان صلاح الفائزة بالمركز الأول سعادتها بالبداية المثالية في مشوار المنافسة بانتزاع لقب الجولة الأولى، وقالت إنها تقيم في الدولة منذ سنوات، وتهوى تراث الإمارات الغني والرائع في مختلف جوانبه، حيث أكملت نحو عام منذ مشاركتها الأولى في ركوب الهجن التي دشنتها مع قافلة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ليستمر شغفها في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة بعد المشاركة الخليجية في السعودية خلال الفترة الأخيرة قبل أن تعود لدبي لتحصد المركز الأول في المرموم.

وأشادت روان صلاح بالفكرة المميزة لإطلاق سباق خاص بالسيدات في رياضة الهجن، ما شجع الكثير من البنات والسيدات على هذه الرياضة التراثية، سواء من المواطنات أو المقيمات على أرض الدولة، لافتة إلى أن سباق الهجن يتميز بالمتعة والإثارة منذ انطلاقة المنافسات وحتى الوصول إلى خط النهاية. واختتمت البطلة قائلة إنها كانت تمارس هواية ركوب الخيل في السابق لتكمل مشوارها في رياضة الهجن بعد تشجيع كبير من أفراد أسرتها وأصدقائها لتكلل التجربة بالنجاح.

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