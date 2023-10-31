ختام ناجح للجري الوردي في نادي زعبيل للسيدات

كرمت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، الفائزات في النسخة السادة من سباق الجري الوردي، والذي نظمه نادي زعبيل للسيدات، بمشاركة 200 متسابقة، وأقيم على هامش تحدي دبي للياقة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك اختتاماً لفعاليات شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وأهمية الفحص المبكر لتفاديه، ويحرص النادي على إقامته بصفة سنوية قناعة بأهمية الدور المجتمعي للتوعية، ولمواجهة أحد اخطر أمراض العصر ((سرطان الثدي)).

الكل فائز

وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال لقائها مع العديد من المشاركات، عن سعادتها لرؤية الإقبال المتزايد من الفتيات، والسيدات من مختلف الفئات العمرية على مثل هذه المنافسات الرياضية.

وأثنت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم على المشاركات، وأوضحت أنه على الرغم من إعلان أسماء ثلاث فائزات بالميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية، إلا أن جميع المشاركات هن أيضاً فائزات لسعيهن الدؤوب، وحرصهن على تحدي أنفسهن في هذه الفعالية الهادفة، كما عبّرت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن تطلعها للنسخة السابعة من الجري العام المقبل، والتي ستحمل في طياتها العديد من التغييرات، والتطورات التي ستجعل من هذه المنافسة السنوية تجربة لا تنسى.

فعاليات متنوعة

وتخللت الفعالية أنشطة ترفيهية رياضية متنوعة، والعديد من المحطات، التي تعنى بتعزيز الوعي بالصحة وتحسين جودة الحياة كالفحوصات الشاملة، واستشارات الكشف عن سرطان الثدي، ومحطات الاستشفاء وتمديد العضلات، ومحطات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بالإضافة إلى محطات جمالية وفنية متعددة.

جاء تنظيم فعالية الجري الوردي تماشياً مع رؤية نادي زعبيل للسيدات كونها وجهة رائدة متكاملة، لتكون ملاذاً فريداً يقدم تجارب استثنائية في مختلف مجالات الصحة واللياقة، ويهدف إلى تحسين جودة حياة السيدات والفتيات في إمارة دبي، ويسهم في جعلهن أقوى، وأسعد، وأكثر وعياً وصحة.

حضر الفعالية نخبة من سيدات المجتمع وعضوات نادي زعبيل للسيدات، وحصلت اللاعبة هدى محمد الشعالي من إدارة رقابة البناء ببلدية دبي على الميدالية الذهبية، وحصلت على الميدالية الفضية هند أحمد السبهان، وفازت بالميدالية البرونزية رحاب الشويهي.

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