محمد المر: اتحاد القوى مستمر في صناعة الأبطال

أكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن الاتحاد مستمر في التطوير وصناعة الأبطال في ألعاب القوى، مشيراً إلى جاهزية الاتحاد لاستضافة نصف ماراثون آسيا المقرر في دبي 11 نوفمبر، في فيستفال سيتي، والذي تعود من خلاله الدولة إلى استضافة بطولات قارية ودولية في ((أم الألعاب))، مع توقعات بمشاركة قارية كبيرة تتجاوز 2500 رياضي في ظل وجود 45 دولة عضواً في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، ويتضمن الحدث فعاليات مصاحبة، وأبرزها سباقا 5 كيلومترات والميل، وقال: الإمارات ستشارك بأربعة عدائين في سباق نصف الماراثون.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر إقامة بطولة آسيوية أخرى خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل 2024، في نادي ضباط شرطة دبي، وهي بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة لألعاب القوى، ونوه إلى أنه عندما تولى مجلس الإدارة الحالي لاتحاد ألعاب القوى، المسؤولية في يوليو 2021، واجه صعوبات عديدة، وأبرزها توقف المسابقات لفترة من الزمن، حتى إن عدداً من العدائين، لم يستطيعوا إكمال أول سباقات الجري التي نظمها الاتحاد أو حتى قطع مسافة 400 متر جري، ومع ذلك ظهرت أندية، بمستوى جيد، ووضح استمرارية عملها رغم غياب البطولات.

تنظيم ومشاركات

وأضاف: المجلس الحالي للاتحاد، نجح في التنظيم والمشاركة في عدد كبير من البطولات المحلية منذ تولي المسؤولية، وتضمنت 19 بطولة محلية، و5 مشاركات خارجية، وبطولة مجتمعية، وسيكون العدد نفسه من البطولات المقامة خلال الموسم الجاري 2023 - 2024، وتتضمن المسابقات المحلية والمشاركات الخليجية والعربية والقارية والدولية، وأشار إلى أن البداية كانت قبل أيام عندما نظم الاتحاد بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري على شاطئ مدينة كلباء.

وتابع: الاتحاد حرص خلال الموسم الماضي، على تنظيم والمشاركة في العديد من المعسكرات والبطولات الخارجية للمنتخبات الوطنية، وحقق أبناء الدولة خلالها 20 ميدالية ملونة، موزعة بين 3 ذهبيات و4 فضيات و13 برونزية، وأهمها أول ميدالية عربية في فئة الناشئين منذ أكثر من 10 سنوات، إلى جانب النجاح في تحطيم أكثر من رقم محلي ظل صامداً منذ سنوات طويلة، وتنظيم 14 دورة تدريبية للمدربين والإداريين والحكام.

6 محاور

وأشار اللواء الدكتور محمد المر، إلى أن المرحلة المقبلة من عمل الاتحاد تحمل عنوان ((المرحلة التنافسية))، وسيتم التركيز فيها على 6 محاور، الأول: هو الاهتمام بالعنصر المواطن ومصلحة اللاعبين المواطنين، مع فتح المجال أمام الممارسين لألعاب القوى من المقيمين على أرض الدولة، وإمكانية الاستفادة من المواهب التي تظهر منهم مستقبلاً لخدمة ألعاب القوى الإماراتية.

والثاني: تقليص عدد اللاعبين الأجانب المشاركين في المسابقات الوطنية.

والثالث: احتساب نتائج درع التفوق العام وفقاً لنتائج اللاعبين المواطنين، وتوجيه الدعوة إلى الأندية لاستضافة البطولات المحلية، على أن يتم منح النادي المضيف 10 نقاط تضاف إلى رصيده التنافسي على الدرع في نهاية الموسم الرياضي.

وتابع: يتضمن المحور الرابع تعديل المستويات لجميع مسابقات ألعاب القوى في البطولات الوطنية، فيما يركز المحور الخامس، على اعتماد مراكز التدريب التخصصية، وستكون البداية بإقامة 4 مراكز تدريبية في دبي ويتخصص في جميع مسابقات ألعاب القوى، وفي خورفكان ويتخصص في مسابقات الرمي والوثب، وفي كلباء ويتخصص في المسافات المتوسطة، وفي رأس الخيمة ويتخصص في السرعات، أوضح أن هناك مركزاً خامساً يجري التحضير له ليقام في أبوظبي.

الجائزة الكبرى

وأشار إلى أن المحور السادس هو إطلاق الجائزة الكبرى لكسر الرقم، بتخصيص جائزة مالية قيمتها 100 ألف درهم، مكافأة تحطيم الرقم المسجل من قبل ثالث آخر بطولة عالم، و10 آلاف درهم مكافأة تحطيم الرقم المسجل من قبل ثالث آخر بطولة آسيوية في كافة مسابقات ((أم الألعاب))، على أن يتم تقسيم الجائزتين بين اللاعب ومكتشفه.

وبين المر أن اتحاد ألعاب القوى يعمل وفق الميزانية المقدمة من الهيئة العامة للرياضة، مع وجود بعض الشركاء يدعمون أنشطة الاتحاد، وشدد على أنه مهما كانت الميزانية، فإن الاتحاد مستمر في التطوير وصناعة الأبطال.

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