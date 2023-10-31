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ماكلروي يتصدر قائمة النجوم في «دبي إنفيتيشنال» للغولف

10/31/2023 7:21:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يتقدم روري ماكلروي قائمة زاخرة بالنجوم المشاركين في النسخة الافتتاحية من بطولة ((دبي إنفيتيشنال))، أحدث بطولات الغولف العالمية، التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024، وبطولة دبي إنفيتيشنال، وهي جزء من السلسلة الدولية، وتقام كل عامين، بمشاركة 60 لاعب غولف محترفاً في جولة دي بي ورلد، و60 لاعب غولف من الهواة.

ويتطلع المصنف الثاني عالمياً والأول أوروبياً، والفائز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى، لبدء العام بشكل جيد، عندما يعود مرة أخرى إلى دبي في الحدث الجديد، ضمن روزنامة بطولات جولة دي بي ورلد، ويستمر لمدة أربعة أيام في منتجع خور دبي، ويشهد منافسات المحترفين.

وقال ماكلروي: ((أنا متحمس للغاية لبدء موسمي بالمشاركة في بطولة دبي إنفيتيشنال، لطالما استمتعت دائماً بالعودة إلى دبي في بداية مشواري للموسم، ومع إقامة منافسات الهواة والمحترفين ((برو- إم))، ستكون هذه البطولة أسبوعاً ممتعاً)).

وأضاف: ((يعتبر منتجع خور دبي ملعباً رائعاً، ونظراً للدعم الذي نتلقاه في دبي من المشجعين، فأنا متأكد أن الحدث سيقدم أسبوعاً رائعاً آخر على روزنامة رياضة الغولف)).

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