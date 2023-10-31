منتخبا الجزائر ولبنان يتوجان بلقب البطولة العربية للسباحة في أبوظبي

توج منتخبا الجزائر ولبنان بطلين للبطولة العربية للسباحة السادسة للرجال والسيدات، والتي أقيمت في أبوظبي خلال الفترة من 27 - 30 أكتوبر بتنظيم اتحاد الإمارات للسباحة ودعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، وبمشاركة 140 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، وذلك بعد منافسة قوية في أول بطولة تشهد هذا الكم من الدول المتوجه بالميداليات، وهو ما يؤكد تطور السباحة العربية. وتوج منتخب الجزائر بلقب البطولة العربية فئة الرجال بعد أن نجح في حصد 9 ميداليات منها 8 ذهبيات، وفضية واحدة، بينما حل المنتخب القطري الذي حصد 15 ميدالية في المركز الثاني حيث وزعت بين 5 ذهبيات و6 فضيات، و4 برونز، وجاء المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 10 ميداليات منها 4 ذهبيات، وفضية واحدة و5 برونزيات.

أما فئة السيدات فشهدت منافسة قوية بين لبنان والجزائر وكلاهما حصد 7 ذهبيات، ولكن كانت حصيلة لبنان أكثر في الميداليات الفضية، حيث فازت بـ 9 فضيات مقابل 2 فقط للجزائر وتساوت الدولتان في مجموع الميداليات البرونزية بواقع 4 ميداليات لكل منهما.

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