«مدرجات الجزيرة» تتفوق في دوري الجماهير

(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت مدرجات جماهير الجزيرة تفوقاً واضحاً في دوري أدنوك للجماهير، خلال الجولات الست الماضية، وحصل النادي على 210 آلاف درهم قيمة الجوائز المالية المقدمة من رابطة دوري المحترفين، في فئتي النادي الضيف والمضيف.
وحصد جمهور الجزيرة الجوائز في 5 من 6 جولات. وثمن فرانك دي بور المدير الفني للجزيرة، دعم الجماهير للاعبيه خلال الفترة السابقة، وقال إن مساندة المشجعين في المباريات تشكل دفعة معنوية كبيرة لهم. فيما قدم علي خصيف قائد الفريق، عقب مباراة سابقة، شكره إنابة عن زملائه اللاعبين على الدعم والمساندة، وخاطب خصيف الجمهور مؤكداً: استمروا في الحضور ونحن معكم.
وذهب خصيف أكثر من ذلك وقال عبر حسابه الشخصي بانستغرام: كل الشكر لجماهيرنا الوفية، أنتم الرقم واحد، أنتم كل الفخر.
وعلى صعيد إدارة النادي، فقد بذلت جهوداً مقدرة قادت إلى الحضور الجماهيري الكبير في المباريات السابقة من خلال مبادراتها المستمرة للتشجيع على الحضور، وأعلنت الإدارة أمس تأكيداً على اهتمامها وتقديرها للجماهير عن تنظيم عروض ترفيه بين شوطي مباراة الفريق غداً أمام الشارقة في الجولة السابعة من الدوري، مع تقديم جوائز قيمة للجماهير عبارة عن آي باد، أجهزة إلكترونية وسيارة نيسان مقدمة من المسعود للسيارات.
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