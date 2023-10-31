«مدرجات الجزيرة» تتفوق في دوري الجماهير

حققت مدرجات جماهير الجزيرة تفوقاً واضحاً في دوري أدنوك للجماهير، خلال الجولات الست الماضية، وحصل النادي على 210 آلاف درهم قيمة الجوائز المالية المقدمة من رابطة دوري المحترفين، في فئتي النادي الضيف والمضيف.

وحصد جمهور الجزيرة الجوائز في 5 من 6 جولات. وثمن فرانك دي بور المدير الفني للجزيرة، دعم الجماهير للاعبيه خلال الفترة السابقة، وقال إن مساندة المشجعين في المباريات تشكل دفعة معنوية كبيرة لهم. فيما قدم علي خصيف قائد الفريق، عقب مباراة سابقة، شكره إنابة عن زملائه اللاعبين على الدعم والمساندة، وخاطب خصيف الجمهور مؤكداً: استمروا في الحضور ونحن معكم.

وذهب خصيف أكثر من ذلك وقال عبر حسابه الشخصي بانستغرام: كل الشكر لجماهيرنا الوفية، أنتم الرقم واحد، أنتم كل الفخر.

وعلى صعيد إدارة النادي، فقد بذلت جهوداً مقدرة قادت إلى الحضور الجماهيري الكبير في المباريات السابقة من خلال مبادراتها المستمرة للتشجيع على الحضور، وأعلنت الإدارة أمس تأكيداً على اهتمامها وتقديرها للجماهير عن تنظيم عروض ترفيه بين شوطي مباراة الفريق غداً أمام الشارقة في الجولة السابعة من الدوري، مع تقديم جوائز قيمة للجماهير عبارة عن آي باد، أجهزة إلكترونية وسيارة نيسان مقدمة من المسعود للسيارات.

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