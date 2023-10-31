31 هدفاً.. مؤشر نحو دوري هجومي

مثلت محصلة الأهداف في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات والبالغة 31 هدفاً مؤشراً عملياً نحو دوري يتسم بالطابع الهجومي مع توالي جولاته، وارتفاع مستوى المنافسة على الدرع بين الفرق المرشحة بقوة، لوقوف أي منها على منصة التتويج في ختام البطولة.

وتعد محصلة الأهداف الـ 31 للجولة السادسة من دوري المحترفين للموسم الجاري الأعلى مقارنة مع محصلة ذات الجولات في المواسم الـ 5 الماضية، بدءاً من موسم 2018 - 2019، وصولاً إلى الموسم الجاري 2023 - 2024.

وتوزعت محصلة الـ 31 هدفاً للجولة السادسة لدوري الموسم الجاري، على المباريات الـ 7، البطائح وعجمان 1-1، وحتا والوصل 0 - 5، والوحدة واتحاد كلباء 2 - 1، وشباب الأهلي والنصر 3-3، والعين والإمارات 3 - 1، وخورفكان والجزيرة 4 - 2، والشارقة وبني ياس 5 - 0، حيث تجسدت الرغبة الهجومية بشكل واضح في 5 مباريات من المباريات الـ 7 للجولة السادسة.

واعتلت الجولة السادسة لدوري الموسم الجاري قمة الترتيب بأعلى عدد من الأهداف بـ 31 هدفاً، تلتها الجولة الرابعة بـ 30 هدفاً، فالجولتان الأولى والثانية بـ 26 هدفاً لكل منهما، ثم الجولة الثالثة بـ 21 هدفاً، فالجولة الخامسة بـ 19 هدفاً، وهي الأقل من حيث عدد الأهداف المسجلة بعد مضي 6 جولات من البطولة. وبالمقارنة بين محصلة الأهداف في الجولة السادسة لدوري الموسم الجاري مع مثيلاتها في المواسم الـ 5 الأخيرة يتبين أن الجولة السادسة في دوري موسم 2018 - 2019 شهدت تسجيل 27 هدفاً، و22 هدفاً في الجولة السادسة لدوري موسم 2020 - 2021، و19 هدفاً لـ((سادسة)) دوري موسم 2019 - 2020، و16 هدفاً لـ((سادسة)) دوري موسم 2022 - 2023، و14 هدفاً لـ((سادسة)) دوري موسم 2021 - 2022.

ملح المباريات

حسن مراد، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، لفت إلى أن مستوى دوري المحترفين بصورة عامة، وبعد مضي 6 جولات منه، يبدو مرتفعاً في ظل تنافس أكثر من 5 فرق على قمة الترتيب، إضافة إلى ارتفاع المحصلة التهديفية مع توالي جولات البطولة، واصفاً تسجيل 31 هدفاً في الجولة السادسة بالظاهرة المميزة باعتبار الأهداف ((ملح المباريات))، والمطلب رقم واحد من قبل جماهير، ونقاد الدوري.

وأرجع حسن مراد المحصلة المرتفعة للجولة السادسة من دوري المحترفين بتسجيل 31 هدفاً إلى 5 أسباب تتمثل في رغبة جميع الفرق في حصد النقاط، والعمل على تأمين الفوز، خلال مجريات المباريات بأكبر عدد ممكن من الأهداف، واحترام المنافس، وعدم التهاون، خصوصاً عندما تكون النتيجة هدفين لمصلحة أحد طرفي المباراة، وارتفاع مستوى التركيز لدى أحد فريقي المباراة.

غلة الأهداف

وتوقع حسن مراد زيادة ((غلة)) الأهداف في دوري المحترفين في الجولات المقبلة، معللاً ذلك باحتدام الصراع في قمة الدوري، والدخول إلى مربع الكبار بين أكثر من 5 فرق، تتمثل حالياً بالعين والوصل وشباب الأهلي والشارقة والجزيرة، إضافة إلى إمكانية عودة النصر والوحدة إلى دائرة التنافس القوي على الأقل للدخول في مربع أقرانهما كبار البطولة.

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