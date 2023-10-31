الحكم الدولي السابق مسلم أحمد لـ« البيان »: نترقب أداء أفضل من قضاة الملاعب

أكد مسلم أحمد الحكم الدولي السابق، أنه غير راض عن مستوى قضاة الملاعب خلال الجولات الخمس الماضية بدوري المحترفين، وقال: ((في ظل عهد مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة، ولجنة قضاة ملاعب جديدة، والاستعانة بمدير فني متمكن يملك خبرة دولية كبيرة، ووجود كفاءات دولية تملك خبرة إدارة المباريات وعناصر شابة متحمسة وطموحة، يفترض أن يكون مستوى الأداء التحكيمي أفضل مما نراه بكثير، وأحسن من أداء الموسم الماضي على الأقل)).

تدخلات متعددة

وقال مسلم أحمد: ((ما حدث من أداء في الجولة السادسة لدوري أدنوك غير مقبول على الإطلاق، حيث أدار المباريات حكام تقنية الفيديو، من خلال التدخل في 10 حالات، صحيح أنها تدخلات إيجابية بالنسبة للمباراة بشكل عام، ولكن ذلك يقلل من درجة تقييم حكم المباراة، فمن غير المعقول أن نرى تقنية الفيديو تتدخل لحكم دولي يملك خبرة كبيرة في تصحيح قرارين باحتساب وإلغاء ركلتي جزاء، مع أن التمركز للحكم خلال المباراة يعتبر مثالياً،ومع ذلك أخطأ في تقدير الحالتين، مما يعنى مؤشراً سلبياً لا نرضاه لكوادرنا، ويفترض أن تقنية الفيديو عاملاً مساعداً في حالات دقيقة للغاية، ولكن أن تصل الأمور للتدخل في حالات سهلة، فهذا يضعف من مكانة حكم الساحة)).

اعتراض الأندية

وأضاف: ((الدوري ظل متوقفاً لمدة تقارب الأسابيع الثلاثة، وتم خلالها إقامة دورة صقل، بحضور مدير إدارة التحكيم في الاتحاد الدولي، والعمل على تدارك سلبيات الجولات الأولى للمسابقة، ويفترض بعد كل ذلك أن نرى مستوى متميزاً عند استئناف المسابقة لنشاطها، ومع ذلك جاء الأداء على غير المنتظر، وهذا يزيد من اعتراض الأندية على التحكيم، ويكفي القول إن الاعتراض جاء مبكراً هذا الموسم، ومن الجولة الثانية، وهناك أندية أصبحت تطالب بكوادر أجنبية في معظم مبارياتها)).

مستوى الأجانب

وأبدى مسلم أحمد استغرابه من استعانة لجنة قضاة الملاعب بكوادر أجنبية دون المستوى في بعض المباريات، وقال ما شاهدناه من أداء دون المستوى مثل حكم مباراة الوحدة وكلباء يجعلنا نطالب بضرورة الاستعانة بكوادر ذات اسم وتاريخ كبيرين، من أجل الاستفادة من خبراتهم في صقل خبرات كوادرنا، كما يجب الاستفادة بشكل أكبر من وجود هؤلاء من خلال حضور الاجتماع الأسبوعي التقييمي، من أجل مناقشتهم في قراراتهم حتى تستفيد كوادرنا، لأن ما فائدة أن يحضر الحكم ليلة المباراة، ويغادر مباشرة بعد انتهائها.

ثقة أكبر

وعاد مسلم أحمد ليقول: ((إن لدينا كوادر جيدة من الدوليين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، التي أثبتت وجودها خلال الفترات الماضية، من خلال إدارة العديد من المباريات الدولية القارية، وتقديمهم مستوى طيباً، ولكن هذه الكوادر بحاجة لاهتمام أكبر ورعاية وثقة أفضل، كما أن الحكم نفسه مطالب بالسعي الدؤوب لتطوير مستواه بشكل دائم لكي يظهر بالصورة الطيبة)).

تغيرات بالقائمة

وعن سعي لجنة قضاة الملاعب لإجراء تغيرات في القائمة الدولية للعام الجديد قال مسلم أحمد: ((هذه سنة الحياة، والتغير يمنح الفرصة للكوادر الشابة لتولي المسؤولية، ووفق معلوماتي هناك حكم مثل محمد الهرمودي يستحق الانضمام إلى القائمة الدولية العام الجديد، بعد أن ظهر في المواسم الأخيرة بمستوى طيب، وأرجو ألا يغضب من يخرج من القائمة الدولية، لأن اللجنة تهدف للصالح العام للعبة)).

ويقترح مسلم أحمد ضرورة سعي لجنة الحكام الجديدة في اتحاد الكرة لإنشاء أكاديمية لتخريج قضاة ملاعب من العناصر الشابة الصغيرة الموهوبة، لضمان تخريج متواصل للكوادر الشابة، التي يعتمد عليها الاتحاد الآسيوي كثيراً في بطولاته، ومن أجل توسيع قاعدة كوادرنا، لأن كثرة العدد يجعل هناك تنافساً قوياً يؤدي إلي إبراز قدرات وإمكانات قضاة الملاعب، ومثل تلك الأكاديمية، التي نجحت بشكل كبير في السعودية، يجب توافر مقومات النجاح لها من دعم مادي ووجود كوادر إدارية وفنية من أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال التحكيم للعمل بها، وأن يكون طاقم العمل متفرغاً لها تماماً، حتى تكون المحصلة إيجابية.

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