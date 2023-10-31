النقبي وعيسى يُديران مباراتين في أبطال آسيا

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023، حيثُ يُدير طاقمنا الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة)، وعلي راشد النعيمي (مساعداً أول)، وسبت عبيد (مساعداً ثانياً)، وسلطان محمد صالح (حكماً رابعاً)، ومحمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف (حكماً للفيديو)، مباراة شاندونغ تايشان الصيني واينشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

ويقود حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش، يُعاونه الحكام الدوليون، أحمد الراشدي (مساعداً أول)، ياسر سبيل (مساعداً ثانياً)، ويحيى الملا، وحسن المهري (حكماً للفيديو)، مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي ((هونغ كونغ)) لحساب المجموعة السادسة، فيما تم تكليف محمد عبيد خادم (حكم فيديو) ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة فريقي ليون سيتي سايلرز السنغافوري وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

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