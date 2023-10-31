Wednesday, 01 November 2023 05:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النقبي وعيسى يُديران مباراتين في أبطال آسيا

10/31/2023 7:21:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023، حيثُ يُدير طاقمنا الدولي المكون من عادل النقبي (حكم ساحة)، وعلي راشد النعيمي (مساعداً أول)، وسبت عبيد (مساعداً ثانياً)، وسلطان محمد صالح (حكماً رابعاً)، ومحمد عبدالله حسن، ومحمد أحمد يوسف (حكماً للفيديو)، مباراة شاندونغ تايشان الصيني واينشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

ويقود حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش، يُعاونه الحكام الدوليون، أحمد الراشدي (مساعداً أول)، ياسر سبيل (مساعداً ثانياً)، ويحيى الملا، وحسن المهري (حكماً للفيديو)، مباراة بانكوك يونايتد التايلاندي وكيتشي ((هونغ كونغ)) لحساب المجموعة السادسة، فيما تم تكليف محمد عبيد خادم (حكم فيديو) ضمن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة فريقي ليون سيتي سايلرز السنغافوري وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN31102023000110011019ID1107348807

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث