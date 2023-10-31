كايو لوكاس ينافس رونالدو على أجمل هدف آسيوي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف كايو لوكاس ليقود فريقه الشارقة للفوز على ضيفه ناساف الأوزبكي 1 ـ 0، للمنافسة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في استفتاء أجمل أهداف الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد القاري أن الشارقة كان يبحث عن تسجيل هدف التقدم أمام ضيفه ناساف، ونجح في تحقيق مراده مطلع الشوط الثاني، بعدما وصلت الكرة إلى كايو لوكاس في الجهة اليسرى ليتقدم إلى طرف منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة جميلة في الزاوية البعيدة للمرمى.

فيما استلم كريستيانو رونالدو، الكرة من سلطان الغنام في الجهة اليسرى، وتقدم خطوتين قبل أن يطلق تسديدة ملتفة ذهبت جميلة في الزاوية البعيدة للمرمى، ليحرز هدفه الثاني في دوري أبطال آسيا، وليفوز فريقه على الدحيل القطري 4 ـ 3.

وبين الاتحاد أن الجولة شهدت تسجيل 68 هدفاً في 20 مباراة، ويتنافس في استفتاء أجمل هدف أيضاً، كل من ميرجاخون ميرأحمدوف (ايه جي ام كي)، رامين رضائيان (سيباهان)، بغداد بونجاح (السد)، الكساندر ميتروفيتش (الهلال)، غوستافو لودوينغسون (أولسان هيونداي)، جون آمانو (جيونبوك هيونداي موتورز)، كريزان (شاندونغ تايشان).

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