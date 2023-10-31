برعاية خالد بن محمد بن زايد.. «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق اليوم

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق اليوم منافسات النسخة ((15)) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا، بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

ورحب عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بوفود العالم المشاركين في الحدث من 127 دولة بمختلف القارات، متمنياً لهم طيب الإقامة في أرض زايد الخير، وطن التسامح والسلام والمحبة عاصمة الجوجيتسو العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات بقيادتها الرشيدة، التي تبحث عن الرقم واحد دائماً لم تدخر أي جهد في توفير أهم منصة في العالم، لإبراز النجوم، والكشف عن المواهب، وتكريم المتميزين.

وأعرب الهاشمي عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي الرياضة والرياضيين، وأكبر الداعمين لرياضة الجوجيتسو في الإمارات وآسيا والعالم، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان راعي البطولة.

وأكد الهاشمي أن رعاية سموه للبطولة تعكس مدى الاهتمام، الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم الرياضة والرياضيين، وتؤكد حرصها على الارتقاء برياضة الجوجيتسو، وتوسيع انتشارها في جميع أنحاء العالم، وتعزيز ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، ودعم الأبطال والبطلات، لمواصلة مسيرة الإنجازات.

واختتم الهاشمي: ((يؤكد تزايد المشاركة الدولية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو من عام إلى آخر، وصولاً إلى 7000 مشارك من 127 دولة في النسخة الحالية، أن اللعبة أصبحت من أهم أدوات التقارب بين الشعوب والثقافات، وإعلاء منظومة القيم الإنسانية الإيجابية والفاعلة، لهذا فإن النسخة الـ15 للبطولة تمثل نافذة عالمية مهمة تبعث من خلالها دولة الإمارات رسائل محبة وسلام وإخاء وتعايش إلى دول العالم قاطبة)).

ومن ناحيته، قال محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير البطولة: ((تواصل أبوظبي، انطلاقاً من مكانتها الرائدة بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية، مسيرتها الحافلة بالتميز في تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية واستضافة البطولات العالمية الأكثر تميزاً، وهي تشكل واحة تحتضن جميع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم)).

وتابع المرزوقي: ((تحظى الرياضة في الدولة بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، ويتمثل دورنا في أن نكون على قدر هذه المسؤولية؛ متخذين من منهج قيادتنا في الالتزام بالتفوق والتميز والإبداع نبراساً نهتدي به، ومن توجيهاتهم الحكيمة ورؤاهم الثاقبة حافزاً يمدنا بالقوة لنرسم أمام العالم صورة مشرقة عن ماضينا العريق وتراثنا الغني ومستقبلنا الباهر، الذي يبنى بسواعد أبنائنا)). وأوضح: ((يمكننا القول وبكل فخر إننا قطعنا شوطاً طويلاً، ونجحنا في إرساء دعائم فعالية عالمية المستوى باتت مقصداً لعشاق التميز ونجوم الرياضة، ونشهد اليوم توافد أعداد كبيرة من الرياضيين، وجمهور اللعبة إلى العاصمة أبوظبي، ما يعكس التطور، الذي حققته البطولة على مدار السنوات، والشعبية اللافتة التي تتمتع بها اليوم)). وأكد المرزوقي اكتمال التحضيرات لانطلاق المنافسات واستقبال ضيوف الإمارات، سواء من نخبة لاعبي العالم أو عشاق الجوجيتسو وجمهورها المتوافدين من كل مكان لمؤازرة لاعبيهم المفضلين، والاستمتاع بفعاليات البطولة الشيقة.

وقال البرازيلي رويتر ليما من أكاديمية ((جرايسي بارا)) في البرازيل حزام أسود/ محترفين وزن 56 كجم: ((تتصدر بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو قائمة أبرز بطولات الجوجيتسو العالمية، لما توفره من فرص التطور واكتساب الشهرة، لا سيما مع احتضانها أقوى أبطال اللعبة وانتشارها العالمي الواسع، وأعتقد أنها أقصر طريق أمام مواهب ونجوم الجوجيتسو الساعين لتحقيق التميز والمجد)). وتابع: ((تحتضن دولة الإمارات جنسيات وثقافات من مختلف أنحاء العالم، وينعم سكانها بنمط حياة فريد وسط أجواء المحبة والألفة واحترام الآخرين، فضلاً عن العديد من المعالم المعمارية والسياحية الشهيرة، ويسرني أن أحظى بفرصة زيارة أبوظبي، في إطار المشاركة في البطولة، والاستمتاع بتجاربها الثقافية والترفيهية المميزة)).

ويتضمن جدول منافسات البطولة، والذي يمتد لعشرة أيام، إقامة مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو اليوم وغداً، 1 و2 نوفمبر، ومنافسات الباراجوجيتسو الخاصة بفئة أصحاب الهمم يوم 1 نوفمبر؛ ومنافسات فئة الناشئين يومي 3 و 4 نوفمبر؛ والهواة يوم 5 نوفمبر؛ والأساتذة يومي 6 و7 نوفمبر، ومنافسات فئة المحترفين أيام 8، و9، و10 نوفمبر، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء 11 نوفمبر.

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