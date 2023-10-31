هموم الحَرْف العربي

كان يلفت نظري مشهد شخص جالس يمسك قلماً، بين السبابة والإبهام، يهم بكتابة أول حرف عربي من كلمة؛ كيف هي قبضته للقلم، واتكاء ذراعه على المنضدة؛ إلى الداخل قليلاً مع استعداد لإراحته نحو الخارج، كلما اقتضى التعبير، وتوق الحرف لحروف أخرى تالية، وتركيز البصر مع شحنة من القلب على ما سيشكله الحرف من كلمة.

كنت اجتهد، أحياناً، بما أودعه الكاتب من مشاعر في تلك الكلمة، التي تستدعي كلمة أخرى ثانية فثالثة، لتصبح جملة، وتتعالق الجملة مع جاراتها الأخريات فيشكلن فقرة تنحو لاكتمال الكتابة.

قد نسميها نصاً أو خطاباً، فثمة فروقات بينهما سرديتها تطول، لكن مشهد الشخص الجالس يمسك قلماً ويهم بالكتابة لم أعد أراه لأفرح. حُرم منه تقريباً جيلنا بأكمله، إن لم يكن أكثر، فقد جرى تغييب خط الحرف العربي، ولم يعد له مكان في التعليم العام في أغلب المدارس العربية، بما فيها مدارسنا في منطقة الخليج، رغم سعي الأخيرة، لتكون الأحدث تعليماً وأسلوباً، والأكثر مواكبة للعصر، لكن المواكبة أو المثاقفة، على أهميتهما، لا تعنيان النأي عن الثوابت:

اللغة العربية، والحرف العربي، وفنية الخط والتدرّب عليه، جنباً إلى جنب مع الحداثة في الفكر. أخبرني مطلع على الأمور، موثوق، بأن كليات الفنون الجميلة في الجامعات لدينا ليس فيها، كما يفترض، مادة فنية خاصة بالخط العربي، وفي المدارس تلحق مادة الخط باللغة العربية، بينما الأسلم أن يعتنى به، ضمن المادة الفنية، كونه فناً بذاته.

ليس في وسع أي امرئ في العالم إلا تقدير الحرف العربي وإجلاله. سر ذلك ينبع من جمال شكله وتكوينه الفني البصري، وما يكتنفه من فضاءات تحفز على التأمل، ويعد أحد مكونات الهوية العربية الإسلامية، خاطب الله به البشرية جمعاء على اختلاف ألوانهم وألسنتهم، فنزّل به القرآن الكريم، الأسمى قداسة بين الكتب.