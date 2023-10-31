القراءة هي التي تضيف لك بعداً جديداً وتمنحك شيئاً لم يكن معروفاً لديك من قبل، القراءة المجدية أن تقرأ كتاباً متوهجاً بالمعارف والمعلومات وبالمصداقية والدقة، وعندما تنتهي منه تشعر بأنك تغيّرت أو أنّ شيئاً ما تغيّر لديك، أو تشعر أنك بحاجة لتغيير فكرة ما كانت سائدة في ذهنك أو تغيير وجهة نظرك أو أنك لم تنتبه لشيء.

وبعد القراءة شعرت بالحاجة لإضافتها لقاموسك الفكري، هنا تصبح القراءة مجدية، ولو كانت جميع قراءاتنا مجدية لكنا عباقرة ونملك من المعارف الشيء الكثير، وكنا اختصرنا على أنفسنا الكثير من المطبات الحياتية، وتجاوزنا الكثير من المشاكل والعقبات، فالقراءة قوة، تضيف لك خبرات لم تعشها وتمنحك معلومات أنت في أمسّ الحاجة إليها.

وعندما تسمع أحدهم يقول بأنه يقرأ منذ فترة من الزمن ولا يجد لها أثراً هو أحد أمرين إما أنه لم يركز خلال القراءة ومشتت الذهن، وإما أنه لم يعرف كيف يختار الكتاب الذي يلامسه أو الذي يحتاجه، وهذا يقودنا لجانب مهمّ يتعلق بالمؤسسة التعليمية، حيث يعتقد البعض أن عليها مسؤولية في تعليم النشء منذ نعومة أظفارهم أهمية القراءة وتدريبهم على الكيفية لاختيار الكتاب، فالمدرسة في جزء من وظيفتها أن تعد وتجهز الطلاب منذ سنواتهم الأولى على الاعتماد على النفس، وأن يملكوا القدرة على تعليم أنفسهم، مثل مهارة القراءة وإجادة فن اختيار الكتب.

وهذا ما ينطبق عليه المثل الصيني: ((لا تعطني سمكة وإنما علمني كيف أصطاد السمك))، ولعل هذا الجانب هو الذي أشار إليه المؤرخ البريطاني تريفيليان جورج ماكولي، عندما قال: ((التعليم أنتج قطاعات عريضة من البشر قادرة على القراءة، ولكنها غير قادرة على تمييز ما يستحق القراءة))، وهذا لعله واقع في حياتنا اليوم.

حيث الجميع يجيدون القراءة، ولكنهم يجهلون ما الذي يقرأون، أو لا يعرفون ما المفيد لهم أكثر من سواه عند القراءة، لذلك تجد من يمضي الساعات الطويلة في قراءة مواد على هاتفه الجوال، مواد سطحية هو يعرفها من قبل، ولكنها تعاد بصيغ مختلفة تضيع وقته دون أي فائدة، بينما لو اختار كتاباً، وقرر منحه من وقته عشرين دقيقة يومياً، فإنه من المؤكد سيجد الفائدة والمعلومات التي يحتاجها، فضلاً عن هذا هو تدريب ذهني مفيد للعقل، فالقراءة تقوّي الحضور الذهني وتجعل العقل في حركة ونشاط وحيوية.

وستجد أنّ كثيراً من العلماء، تحدثوا عن أثر وقوة القراءة، وأن التاريخ البشري، تضمن الكثير عن القراءة والكتب التي احتوت على كنوز من المعلومات، أثرت في الحضارات والمجتمعات والأفراد توجه نحو القراءة، فهي سلاح المستقبل الناعم، وهي مصدر تميّزك ونجاحك، وهي الكنز المعرفي الذي تحتاجه في كثير من محطات الحياة.