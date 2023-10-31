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ضدان لا يلتقيان

10/31/2023 7:21:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

الإخوان تاريخ من الخيانة، لدينهم وأبناء جلدتهم وللأوطان، منذ اللحظة التي منحتهم فيها بريطانيا الاستعمارية صكوك الإشهار، بعد عقد واحد من وعد بلفور، أرادوهم وسيلة تمهد لهم الطريق إلى القدس، وكانوا تحت حماية ((القومندان)) في مصر، حيث عاثوا فساداً، فهم أول من شق الصفوف، وحارب قادة الوطنية، وهم أول من نشر ثقافة القتل للشخصيات المؤثرة، وهم الذين شكلوا جيشاً سرياً لتصفية من ينادون بإسقاط الانتداب وخروج قوات الاحتلال عن بلادهم، وهم من رفضوا اتفاقية الجلاء، وشكلوا بعد حلهم مجموعات تثير الإرهاب تحت مسميات عدة حتى بلغوا ((القاعدة)) و((داعش))، وهم من مزقوا ليبيا، وحولوها إلى دويلات تحكمها ميليشيات إخوانية، وهم من سلموا حكم اليمن للحوثيين خدمة لحلفائهم الذين يقبلون أيديهم!

أولئك هم الإخوان الذين لم يبق لهم صوت غير صوت وسائل التواصل، وليته صوت حق يستند إلى المصداقية، بل على العكس، يزورون المعلومات، ويزيفون الصور، ويدفعون العجائز والأطفال ليسبوا دول الخليج وغيرها من الدول العربية، ويريدون منا أن نقف معهم، وأن نساندهم، وأن نعتبر ((حماس)) حركة مقاومة، وهم كاذبون، فهذه الحركة إخوانية، والمقاومة كانت ولا تزال بريئة من أمثالهم، فالمقاوم لا يستخدم قضيته ورقة مساومة، إذا خوت خزائنه أطلق صاروخاً، وإذا تأخرت حقيبة الدولارات التي يحملها الوسيط المعروف هددوا، وإذا نقص المبلغ فجروا قنبلة!

حماس هذه إخوانية وليست حركة مقاومة، فهم بنوا الأنفاق باتجاه مصر أولاً، ومنها هربوا المخدرات والأسلحة الإسرائيلية، وهم من أرسلوا مجموعات القتل والتفجير إلى سيناء، وهم من هدموا السجون المصرية بالجرافات لإخراج سجناء إخوان مصر وأعضاء حزب الله وأتباعهم، وهم الذين قتلوا المتظاهرين في شوارع القاهرة ليؤلبوا الشعب ضد الدولة في حركة يناير 2011.

المقاومة والإخوان ضدان لا يلتقيان.

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