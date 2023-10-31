من أفشلَ مؤسسة الزواج!

لا أدري فيمَ إذا كان الذين يطلقون هذه العبارات الخطيرة، يسمعون أنفسهم جيداً حين يتحدثون أم لا، كهذا الذي يجلس واضعاً ساقاً على الأخرى ليقول لمحدثه: أعتقد أن الزواج ليس سوى مؤسسة فاشلة، وانظر إلى نسب الطلاق كيف تتزايد لتعرف صحة نظرتي، وإلى الأزواج كم هم تعساء، وإلى البيوت التي ما عادت توفر لأصحابها الحب والأمان، وإلى الأبناء الذين يهربون من بيوت أهلهم كما يهرب الوالدان تماماً! فما الحل أيها العبقري؟ يقول: لا بد من إلغاء هذه المؤسسة الفاشلة!

لكننا إذا استعرنا هذا المنطق الأحمق فإننا سنقول: إن المدرسة والجامعة ليستا سوى مؤسسات فاشلة وعلينا التخلص منهما، ألا ترون إلى الطلاب الفاشلين والذين لا يحققون فيها طموحاتهم، ولا يجدون بعد تخرجهم أعمالاً ووظائف بعد تخرجهم، ولا يستفيدون من دراستهم في شيء! وأن مؤسسات العمل فاشلة وعلينا القضاء عليها للأسباب ذاتها و.. هكذا! فأي منطق وأي تفكير هذا!

كيف يكون الزواج مؤسسة فاشلة، برغم ما يحظى به من اعتياد عظيم ونظرة أقرب للقداسة كرباط يؤسس لأسرة قوامها التكافؤ والمودة والرحمة، هذا الزواج هو الذي يضمن استمرار الجنس البشري، أولاً كواحدة من وظائف الزواج الحيوية، ومن ثم العمل على استمرار منظومات القيم والتربية وانتقال التقاليد الإنسانية الخاصة بكل جماعة إنسانية عبر الأجيال والعقود والسنوات.

إن هذه الأجيال التي تحمل قيم مجتمعاتها، محتفظين بقوانين حياة منتظمة، وفق تقاليد وأسس يتحركون بها في حياتهم كما في محيطهم، وبيئة العمل التي ينتمون إليها والعلاقات التي يعيشونها، هؤلاء لم يأتوا من الشارع أو من الفراغ، بل خرجوا من بيوت وأسر تلقوا فيها تعاليم التربية والمثل والقيم والأخلاق، وعلى أيدي آباء وأمهات وأجداد كانوا يعرفون واجباتهم ومسؤولياتهم جيداً برغم قلة التعليم والإمكانات، لكنه الوعي والتربية.

لماذا لم تفشل مؤسسة الزواج زمن الآباء والأجداد؟ لماذا لم تتفاقم حالات الطلاق بينهم؟ لماذا لم يتحدثوا عن خلافاتهم وخياناتهم ومشاكلهم وينشروها على الملأ؟ لماذا كان كل ذلك الحرص والوعي والتأدب رغم الفارق الشاسع بين الأمس واليوم في كل شيء؟