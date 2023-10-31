سؤال منطقي

سؤال يفرض نفسه على الساحة بقوة هذه الأيام، حيث يسأل الوسط الرياضي أو الكثير منه هل ناتج لعبة كرة القدم يتساوى مع ما نصرفه من أموال عليها؟

فقد شغلت الساحرة المستديرة الساحة، خصوصاً في ظل عدم تحقيق النتائج المرجوة، التي لا تتناسب مع قيمة الصرف.

ونتذكر عندما أعلن ((فيفا)) قبل سنوات، عبر لجانه وأذاعته وكالات الأنباء العالمية، عن موقف أنديتنا المالي محلياً، ونحن نتعامل مع هذا البند المالي بسرية، واليوم أطالب المجالس الرياضية، أن تتدخل، فليس من حق الأندية أن ((تُفنش)) وتتعاقد مع من تراه مناسباً، والمجالس الرياضية لها دورها الرقابي، لأن الأندية تمتلكها الحكومة، ولا بد ألا تذهب أموالها هدراً بقرارات بعض الإداريين الهواة، فلابد أن تتابع ذلك الجهات المعنية، وعليها تغيير المفهوم، وفق المتغيرات والمستجدات، فنحن نشاهد وندفع المقدم والمؤخر للاعبين والمدربين الأجانب ((الخواجات)) دون سؤال! فقد كثرت هذه الظاهرة خصوصاً في فترات الانتقالات.

قمنا بالاستغناء عن عدد كبير من المدربين في السنوات الأخيرة، فكم تكلفت خزائن تلك الأندية، هل هناك إحصاءات واضحة للصرف، نتيجة الإقالات والتعاقدات الجديدة ؟ ونسأل أين ذهبت لجنة ((الحوكمة)) التي تشكلت أيام رئاسة مروان بن غليطة لاتحاد كرة القدم، ولن نمل من التحذير من الصرف الزائد عن حده، فهل نصلح ما أفسده الاحتراف، خصوصاً فيما يتعلق بعقود وعدد اللاعبين الأجانب، بعد أن أصبحت فرق الكبار والشباب وحتى الصغار متاحة لهم بأعداد كبيرة! والله من وراء القصد