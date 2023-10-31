«إنسانية» الكيل بمكيالين

ليس سهلاً أن أتحدّث عن موضوع يشغل العالم من أقصاه إلى أقصاه من دون أن أبدو منحازاً إلى طرف معين، لكنني إنسان، وأنا أرفض كل مظاهر العنف تجاه البشر أينما كانوا، وهذا ما يجب أن تكون عليه مشاعر جميع البشر.

ولكن يدهشني ما أراه اليوم ضمن الأحداث الدموية التي تشهدها منطقتنا العربية، من تحيّز غربي واضح تجاه ما يحدث، ويزعجني أن أجد ماكينات إعلامية تدور عكس عقارب الإنسانية، وهي تغضّ الطرف عن ضحايا دون غيرهم، وكأن الدم العربي رخيص، وغيره غالٍ، وكأن الأرواح العربية لا قيمة لها، بينما تثقل غيرها بالذهب.

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، شاهدنا آلاف الضحايا يدفنون في مقابر جماعية أو أحياء تحت الأنقاض، من دون أن تراهم أعين الإعلام والسياسة الغربية أو تعترف بوجودهم، فهل هذا طبيعي في ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي جعل العالم قرية صغيرة نستطيع أن نعرف كل ما يدور في أزقتها بكبسة زر؟

وهل العالم بالفعل قرية صغيرة كما يدّعون؟

ضمن المنطق العنصري الذي نشهده بأم العين، لا يبدو لي أن العالم واحد، ولا يبدو لي أن ثمّة تقارباً بين الشرق والغرب كما يحاول المسيطرون على العالم إيهامنا، بل هم يثبتون لنا يوماً بعد يوم أن الشرق شرق، والغرب غرب، وأن بوصلة الإنسانية لديهم معطّلة تماماً وتتجه إبرتها إلى حيث يختارون لها الاتجاه.

إنهم يسيرون على مبدأ ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً))، بمعناه الجاهلي المتخلف البعيد عن روح الحضارة والإنسانية، على الرغم من أن الحق واضح وضوح الشمس، والظلم يسدل أستاره فوق العالم بثقة من يمتلك القدرة القصوى على فعل ما يريد من دون رادع أو وازع من خلق أو ذرة إنسانية.

هكذا تصبح أحداث أوكرانيا -من وجهة نظرهم- أحداثاً مؤسفة ومؤلمة، والدم الأوكراني ((النقي، الأزرق)) مثل لون أعينهم، يصبح غالياً، ومن المحزن أن يرى العالم نقطة دماء تسيل من غربي، في وقت يغضّ فيه هذا العالم المتباكي على بشر من دون غيرهم، الطرف عن شلالات الدم المهدورة في غزة، وكأن معاقبة شعب بأكمله وإبادته أمر عادي وضمن حقوق الدفاع عن النفس من قبل المعتدي.

وكأن قطع الماء والغذاء والدواء والكهرباء وشبكة الإنترنت أمر طبيعي، وكأن قطع كل سبل الحياة شيء مقبول، وكأن من الإنسانية أن يضطر أب إلى كتابة أسماء أبنائه على أرجلهم كي يتعرف عليهم من يحصون الضحايا.

آلاف القصص المؤلمة القاسية عبرت على بعض الشاشات الإعلامية، وتوارت خلف الكواليس لدى شاشات أخرى تدار بيد القوى المهيمنة على المنظومة الإعلامية الغربية التي توجّه الرأي العام العالمي، وتمارس أبشع الأساليب في غسيل أدمغة البشر.

نحن لا نطلب منهم أن يتعاطفوا مع الضحايا، لا نطلب منهم أن يذرفوا الدموع وأن يقدّموا المساعدات، وأن يقفوا في صف المظلومين، كل ما نطلبه هو أن يوقفوا ماكينة عنصريتهم قليلاً، وأن يقفوا على بعد مسافة واحدة من القضايا الإنسانية، وأن ينظروا إليها بعين المساواة، لأن ازدواج المعايير في القضايا العادلة يثير الاشمئزاز، ويثبت أن العالم الجديد الذي يروّجون له ما هو سوى انعكاس لعالمهم القديم الذي بني على أشلاء الضحايا من مختلف الأجناس والإثنيات والألوان التي لا تشبههم.

اليوم، تتجذّر العنصرية وتتوسع لتشمل الألوان والأعراق واللغات والمناطق الجغرافية، ولتصبح أكثر قسوة وتمييزاً من أي وقت مضى،

فهل يحتاج العالم إلى مانديلا جديد يعيد تعريف الإنسانية والدفاع عنها مثلما دافع عن أصحاب البشرة السمراء؟!

لا يسعنا سوى أن نسأل الله سبحانه أن ينصر المظلومين في كل بقاع الأرض، وأن يكون للظالمين بالمرصاد.