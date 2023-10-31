الهوية الوطنية الإماراتية وتحديات العولمة

إذا كانت العولمة بمجالاتها المختلفة اقتصادياً ومعرفياً وعلمياً وثقافياً تضع العالم أمام خيارين لا ثالث لهما إما الاستجابة لهذا الانفتاح الفائق، والتشارك العالمي والإنساني في صناعة المسار الحضاري وإما العزلة عن العالم وعن تحولات العصر. فعلى الدول التي تراهن على وجودها في الحاضر والمستقبل، أن تختبر خيارتها، الوطنية والإنسانية أمام هذا التحدي بفعل وفاعلية الوعي للذات والعالم.

ولأن طبيعة الحياة تستوجب الارتهان إلى الخيار الأول، فقد تعددت طبيعة هذه الاستجابة بين دولة وأخرى وبين مجتمع وآخر، وذلك عبر تعدد الفهم لمفهوم العولمة وأطروحاتها المختلفة التي تضع الهويات الوطنية أمام تحديات الوجود في عالم منفتح على الثقافات والحضارات.

وهنا يطرح السؤال: كيف يمكن للهويات الوطنية أن تحافظ على كينونتها ووجودها وتاريخها وإرثها، وبالوقت ذاته تنفتح على العالم وثقافاته المتعددة دون أن تفقد خصوصيتها وهويتها؟

ولا شك إن الإجابة عن هذا السؤال، تنهض من العلاقة الجدلية بين الذات والآخر، بين الوطني والعالمي، بين الكينونة والصيرورة، بين الماضي والحاضر والمستقبل.

ولعل هذا ما تنبهت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في طبيعة فهمها ووعيها لهذا التحول الحضاري، واستيعابها لأطروحات العولمة، وذلك عبر ترسيخ الهوية الوطنية الإماراتية ومنظومتها القيمية المتأصلة في كينونتها تاريخياً وثقافياً واجتماعياً، مرتهنة إلى ذلك النسيج الذي يشد أواصر الماضي الأصيل بالحاضر والمستقبل، دون أن تفقد رهاناتها في الانفتاح على العالم والاستجابة إلى كل الأطروحات الحضارية في المجتمع الإنساني.

ويأتي ذلك من خلال استيعابها للمفاهيم الإيجابية للعولمة لتقدم ((المثال الأفضل للعولمة)) بكل معطياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية، وهذا لأنها ارتهنت بكل مفردات نهضتها الحضارية وتشاركها الإنساني اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ومعرفياً، إلى المعيار القيمي والأخلاقي، والإنساني.

فمن يقرأ التجربة الإماراتية التي كانت وراء هذه النهضة الفائقة يدرك من البداية تلك الفلسفة العميقة التي كانت تقف وراء هذا التحول الحضاري، والتي تنهض من استراتيجية تختبر المستقبل في مختبر الماضي، وتزن التراث بميزان المعاصرة، وتحصن انفتاحها المعرفي والثقافي بمنظومة من القيم والمثل العليا، التي تنهض على قيم التعايش والتسامح والتحاور والتعارف والتبادل المعرفي والاقتصادي ما جعلها تقدم نموذجاً إماراتياً للعولمة، ومثالاً معيارياً لمفهوم العولمة الذي ينهض من مفهوم العالمية والتقارب الحضاري والمعرفي بين البشر، من أجل مجتمع إنساني أكثر تفاهماً وأكثر تسامحاً وأكثر تقارباً.

وأكثر انفتاحاً وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بقوله ((التعاون البنّاء هو المحرك الحقيقي لإحداث التغيير الإيجابي.. والعمل الفردي يظل قاصراً في عالم يتطور بشكل متسارع)).

لذلك حسمت دولة الإمارات أمرها واختارت العمل مع شركائها، لتعزيز جاهزية العالم لبناء مستقبل أفضل لما فيه خير الأجيال القادمة. بهذا المعنى تمكنت دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد من تحقيق نقلات فائقة على كل المستويات دون أن تفقد رهاناتها على هويتها الوطنية وتراثها وقيمها التي رسخها الآباء المؤسسون في الذاكرة الفردية والمجتمعية، كما هي راسخة في ذاكرة المكان والزمان.

وذلك عبر هذا الانسجام بين هويتها الوطنية ومفرداتها وبين الهوية الإنسانية وأطروحاتها، وهذا ما أكدته مبادئ الخمسين التي ترسم المسار الاستراتيجي لدولة الإمارات خلال الخمسين سنة المقبلة، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتنموياً وثقافياً، بالتأكيد على ترسيخ قيم الهوية الوطنية الإماراتية وانسجامها مع مبدأ ترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام التعدد الثقافي في مجتمعها المحلي والمجتمع الإنساني.

ما جعل العولمة في المفهوم الإماراتي مفهوماً إيجابياً، وفلسفة حيادية، وسبيلاً للحوار والتجاذب بين الحضارات والثقافات برهان علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية والثقافية والعلمية على منظومة القيم الأخلاقية التي تضع الإنسان في مقدمة أهدافها، ما يجعلها فضاءً إنسانياً للسعادة والتعايش والتسامح والسلام.

ومن هنا يمكن القول إن آليات الحفاظ على الهوية الوطنية الإماراتية أمام تحديات العولمة هي آليات تشترك فيها كل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، وعلى كل المستويات عبر شراكات فاعلة في المحافظة على التراث الثقافي والمعرفي والقيمي الإماراتي الذي يحصن الهوية الوطنية الإماراتية، ويوسع خياراتها التواصلية مع العالم.

ولعل هذا ما تقوم به مؤسسة وطني الإمارات، عبر ترسيخها للهوية الوطنية الإماراتية بجهودها المختلفة وبرامجها ومبادراتها، التي ترسخ الوعي الوطني والمجتمعي، وتعزز قيم الانتماء والولاء، والمواطنة الصالحة لدى جيل الشباب، كبرنامج ((سفراء الهوية الوطنية الإماراتية)) ومبادرة ((حماة العلم)) وغيرها الكثير التي تضع نصب رؤيتها تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية.

وتعزيز الوعي الوطني والمجتمعي، وتنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي لدى الشباب، ما يجعل الأجيال القادمة قادرة على تحديات العولمة بكل مجالاتها، لأنها محصنة بهويتها وعمق انتمائها الوطني وولائها للوطن وقيادته الرشيدة، التي ترسم خارطة المستقبل بعقول الشباب ورؤيتهم التي تستشرف المستقبل.

بهذه الرؤية الواضحة، والفلسفة العميقة، والإرث الأصيل، والانسجام مع التحولات الحضارية والإنسانية استطاعت دولة الإمارات أن تحفظ أصالة هويتها الوطنية وأصالة انتمائها إلى العالم، ((فمن يصنع المستقبل لا يخاف من المستقبل)) هكذا استجابت دولة الإمارات للعولمة كرؤية مفتوحة على المستقبل.