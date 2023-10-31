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الإعلان عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة مطلع ديسمبر المقبل

10/31/2023 7:21:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan) تعتزم جائزة زايد للاستدامة الإعلان عن الفائزين في الأول من ديسمبر المقبل خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28). وذلك بعد أن استحدثت فئة ((العمل المناخي)) لتضاف إلى فئاتها الخمس الأخرى، والتي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية. ومن المقرر أن تكرّم الجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية العالمية التي تقدم حلولاً مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، بما يعكس الأثر الكبير والملموس الذي يحدثه المرشحون النهائيون عن فئة العمل المناخي عبر حلولهم وابتكاراتهم التي تبرهن على أنه يمكن مواءمة الحلول على نحو يمكّن تلبية احتياجات الشعوب المتزايدة دون التأثير سلباً على البيئة. وتتضمن حلولهم ابتكارات متنوعة تشمل الحد من انبعاثات الكربون في صناعة الخرسانة، وزراعة عشب البحر العملاق لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون وتعزيز التنوع البيولوجي البحري، واتخاذ مبادرات وسلسلة من المشاريع للحفاظ على غابات الأمازون على قيد الحياة.

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