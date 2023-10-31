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«الزمالة التقنية للشباب» يناقش دور الأمن السيبراني في الاستدامة المناخية

10/31/2023 7:21:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الاستدامة المناخية والأمن السيبراني، وجهان لعملة واحدة، لكونهما يعتمدان على بعضهما البعض لتحقيق مستقبل آمن ومستدام. جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان ((الاستدامة المناخية والأمن السيبراني)) ضمن برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، التابع لمركز الشباب العربي، والتي ركزت على أن دولة الإمارات نموذج حي للاستدامة المناخية. وجمعت الجلسة، أعضاء برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، بنسخته الثالثة، الذي أطلقه مركز الشباب العربي، أخيراً، بمشاركة 30 شاباً وشابة من 12 دولة عربية، بهدف تمكينهم من مهارات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، ضمن 3 محاور أساسية تركز على التكنولوجيا والاستدامة وتغير المناخ، في ظل استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) نهاية نوفمبر الجاري. وسلط الدكتور الكويتي، الضوء على مفهوم وأهداف وتحديات الاستدامة المناخية،مشددا على أهمية تعزيز الاستدامة المناخية، من خلال تعزيز الصحة العامة والحد من التلوث وتقليل انتشار الأمراض، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يتمتع الجميع بفرص الوصول إلى الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة وتحسين الكفاءة، وحماية كوكبنا من الآثار المدمرة لتغير المناخ، مثل ارتفاع سطح البحر وتغير أنماط الطقس. وتابع أن التحديات التي تواجه الاستدامة منحصرة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيراً إلى أن مواجهة التحدي الاقتصادي، تتطلب التحول إلى اقتصاد مستدام واستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وقد تعاني الدول، ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تبعات هذا الأمر، بحيث قد يتسبب تغير المناخ في حدوث كوارث طبيعية متكررة، وبالتالي انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، وصعوبة استثمار الشركات والمؤسسات في المستقبل.

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