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وزير التغير المناخي في مالاوي: عمل استثنائي للإمارات لتنظيم «كوب28»

10/31/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أشاد الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (كوب28) واصفاً استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي. وقال أوسي إن بلاده تستهدف من المشاركة في المؤتمر لتعزيز دعم برامج البلدان وتوسيع نطاق التمويل، لافتاً إلى أن حكومة بلاده ستكون ممثلة على أعلى مستوى لإظهار جديتها على طريق مواجهة تداعيات التغير المناخي. وأضاف: ((هناك حاجة لمناقشة الأسباب الجذرية للتحديات المحيطة بتمويل المناخ مع التركيز على تمويل التكيف مع التغير المناخي كقضية رئيسية نناقشها في المؤتمر)). وعبر عن ثقته بأن مالاوي ستستفيد من هذا العمل الجماعي، لافتاً إلى أن كل ما يتم نقاشه له صلة باحتياجات وتطلعات بلاده. وحول مساعي مالاوي في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، قال أوسي: ((نحن بحاجة إلى نهج شامل بدلاً من مجرد نهج يركز على المشاريع، حتى لا يتخلف أحد عن الركب وحتى يتم تضمين الجميع في المسيرة)).

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