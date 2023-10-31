جامعة «حمدان الذكية» و«معهد الأمم المتحدة للتدريب» يطرحان دبلوماً في الدبلوماسية المناخية والاستدامة

أطلقت ((جامعة حمدان بن محمد الذكية)) و((معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث)) برنامج الدبلوم التنفيذي في الدبلوماسية المناخية والاستدامة، بهدف تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة القضايا الملحّة بشأن الاستدامة، وتغيّر المناخ، والمفاوضات المناخية.

وسيُمنح الدارسون بعد إتمام البرنامج بنجاح شهادة تنفيذية مشتركة من ((جامعة حمدان بن محمد الذكية)) و((معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث)). وتعكس هذه الخطوة التزام الجامعة بالأجندة الوطنية الخضراء 2030.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس ((جامعة حمدان بن محمد الذكية)): ((نؤمن في جامعة محمد بن حمدان الذكية بأهمية التعليم في بناء المستقبل ودعم مسيرة التطور، وتؤكد هذه الشراكة مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث حرصنا على توحيد الجهود للاستفادة من خبراتنا الواسعة في رفد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة القضايا الملحة المتعلقة بالاستدامة، وتغير المناخ، والمفاوضات المناخية)).

كما يعكس برنامج الدبلوم التنفيذي التزامنا بإبرام شراكات مع مؤسسات دولية تشاركنا رؤيتنا الطموحة الرامية لتحويل عملية التعليم إلى منظومة تعليم ذكية عمادها التكنولوجيا والابتكار. وسنواصل جهودنا في الاستفادة من قدراتنا وتقنيات التعليم المبتكرة لدعم نمو المؤسسات وبيئة العمل في دولة الإمارات.

وأوضح ربيع الحداد، مدير شعبة الدبلوماسية متعددة الأطراف في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث: ((تماشياً مع أجندة 2030، تسعى هذه المبادرة المشتركة إلى رفع مستوى الوعي وبناء قدرات الطلاب لمواجهة التحدي الحاسم المتمثل في تغير المناخ، من خلال العمل مع مؤسسات تعليمية مثل جامعة حمدان بن محمد الذكية.

يؤكد معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث مجدداً التزامه بهدف التنمية المستدامة (13/3)، من خلال مبادرات التعلم التي يقودها الخبراء، والمصممة لمنح المشاركين في برنامج هذا الدبلوم التنفيذي فهماً عميقاً لتعقيدات سياسة تغير المناخ وأهمية التعاون الدولي.

ويهدف برنامج الدبلوم التنفيذي في الدبلوماسية المناخية والاستدامة إلى تزويد المشاركين بفهم أعمق لمفهوم الدبلوماسية المناخية وتعزيز معرفتهم بالمفاوضات المناخية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع التركيز على الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف.

ويجسّد هذا التعاون بين ((جامعة حمدان بن محمد الذكية)) و((معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث)) خطوة مهمة تسهم بدورها في تمكين الأفراد والمؤسسات لاتخاذ التدابير اللازمة في سبيل مكافحة التغير المناخي، حيث يدعم البرنامج الجهود العالمية لبناء مستقبل مستدام ومرن، عبر تزويد الجيل الجديد من القادة بالمهارات والمعارف اللازمة لتحقيق هذا الهدف.