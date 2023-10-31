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سهيل المزروعي يترأس وفد الدولة لاجتماع وزراء الإسكان في دول الخليج

10/31/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan) ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الدورة الـ21 لاجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته سلطنة عمان الشقيقة. ناقش الاجتماع ملفات حيوية، على رأسها مقترح الأمانة العامة المتعلقة بخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك (2024 - 2030)، وقواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، و((جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان))، والنظام العام الموحد لملاك العقارات، والمؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني. كما ناقش الاجتماع سبل إبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية، وآلية تبادل التجارب والخبرات والمعلومات والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وغيرها من الموضوعات التي تخدم التوجهات المستقبلية. وأكد معاليه على هامش مشاركته أن العمل الإسكاني المشترك قطع شوطاً كبيراً ومهماً، واستطاع أن يقوم بالعديد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه، مضيفاً :((قضايا الإسكان من أبرز الأولويات التي تستدعي اهتمامنا المشترك، كونها تشكل مرتكزاً أصيلاً للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي، ونحن معنيون جميعاً بضمان أن يكون لكل مواطن مسكن آمن وصحي يوفر له الراحة والأمان)). وأفاد بأن المرحلة المقبلة وما تنشده دولنا من تنمية مستدامة ورفاهية واستقرار تتطلب منا العمل الدؤوب وتضافر الجهود لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية. وتابع: ((بالنسبة للإمارات، يعتبر الإسكان أحد المجالات الحيوية التي تلقت عناية كبيرة منذ تأسيسها، والتي تُعد واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم كما سلط معاليه الضوء على جهود الإمارات في تطبيق برامج الإسكان أعلى معايير الاستدامة في جميع مشروعاتها السكنية. وقال معاليه: ((ركزت مبادئ الخمسين لدولة الإمارات على تحقيق ازدهار المجتمع، وتوفير سبل الدعم كافة للمواطنين؛ لذا نحرص في الإمارات على توفير المساكن للمواطنين لتجسيد هذه الغاية الوطنية النبيلة على أرض الواقع في ظل دولة الاتحاد، وذلك انطلاقاً من أن توفير المسكن الملائم للمواطن من ضرورات الحياة، وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد)). ولفت إلى أن مستهدفات الإمارات لمستقبل الإسكان تتضمن تعزيز مكانة المدن الإماراتية لتكون بين أفضل 10 مدن في جودة الحياة.

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