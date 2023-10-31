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عبدالله بن زايد: التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ أثمر مشاريع نوعية

10/31/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ. واستعرض سموه وجون كيري، خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ خاصة مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28)) في مدينة إكسبو دبي. وأطلع سموه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي البارز بعد أقل من شهر من الآن، والفرص العديدة المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في إطار ((كوب28)). كما تطرقا خلال اللقاء إلى تحديات التغير المناخي وسبل معالجتها خاصة مع ارتباطها بشكل مباشر بالسلم والأمن الدوليين. نموذج متميز وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ نموذج متميز ورائد للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ملف المناخ، وذلك انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين. وأشار سموه إلى أن التعاون الإماراتي الأمريكي في ملف المناخ أثمر العديد من المبادرات والمشاريع النوعية التي تدعم مساعي البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والداعمة أيضاً لجهود تعزيز العمل المناخي العالمي. وأضاف سموه أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28)) إلى تحقيق نقلة نوعية في الاستجابة العالمية لتداعيات التغير المناخي وفق نهج يرتكز على الشمولية والابتكار والعمل متعدد الأطراف بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمعات. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب28)). تطلعات تنموية وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وجيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يدعم تطلعات البلدين التنموية، ويحقق مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير على شعبيهما. جاء ذلك خلال استقبال سموه في أبوظبي وزير خارجية جمهورية أذربيجان، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للمدنيين. وأكد سموه وجيهون بيراموف الأولوية العاجلة لحماية أرواح المدنيين كافة، وضرورة العمل بشكل منسق على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل العودة إلى مسار التهدئة، وإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة. مجالات للتعاون ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيهون بيراموف، وبحثا عدداً من مجالات التعاون الثنائي، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والصحية والبحثية والطاقة. كما تطرقا إلى التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجال المناخ، في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، الذي يعقد شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

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