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أنور قرقاش: التزام الإمارات مع الشعب الفلسطيني تاريخي

10/31/2023 7:21:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعاطف والتضامن الذي تشهده دولة الإمارات مع الشعب الفلسطيني، وقضيته، خلال المحنة الحالية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، التزام تاريخي وإنساني.

وقال معالي قرقاش خلال تدوينة على منصة ((إكس)): إن ((التعاطف والتضامن الذي نشهده في الإمارات للشعب الفلسطيني، وقضيته، في هذه المحنة التزام تاريخي وإنساني)).

وأضاف: ((بعيداً عن الشعارات، اخترنا العمل العربي والدولي المشترك، والمسار السياسي والإنساني، جهودنا مستمرة عبر قناعة عميقة بأن العنف يولد العنف، وتوجهنا يقدس الحياة والسلام للمنطقة وشعوبها)).

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