تونس تلاحق 5 إرهابيين فارين من سجن العاصمة

أعلن في تونس أمس، عن فرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية، الواقع غربي العاصمة تونس والذي يعتبر أكبر سجون البلاد، وأكثرها تأميناً.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 5 عناصر خطيرة فجر أمس، وقد تم إعلام جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية.

وتعهدت وحدة أمنية مركزية مختصة في مكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة، فيما أذنت وزيرة العدل بفتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات حول أسباب تمكن العناصر الإرهابية من الفرار من سجن إيقافهم.

ودخلت القوات الأمنية في مختلف البلاد في حالة استنفار لمتابعة تحركات الإرهابيين الفارين وملاحقتهم للقبض عليهم قبل تمكنهم من الفرار إلى الخارج. ويعتبر الإرهابيون الخمسة من أهم مصادر المعلومات عن الاختراقات الأمنية وجرائم المتشددين في عهد حكم الإخوان بين العامين 2011 و2021.

ويشمل البلاغ عناصر مصنفة ((خطيرة جداً)) وهي متورطة في اغتيال الزعيمين السياسيين المعارضين شكري بلعيد في السادس من فبراير ومحمد البراهمي في الخامس والعشرين من يوليو 2013 وعلى رأسهم أحمد المالكي المكنى ((الصومالي)) المتهم بالتورط في اغتيال البراهمي والمحكوم عليه بـ 24 سنة سجناً، على خلفية قضية أحداث فبراير 2014 في ما يعرف بخلية رواد الإرهابية.

حيث جدت آنذاك اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومجموعة إرهابية، تحصنت بأحد المنازل، أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم الإرهابي الخطير كمال القضقاضي الذي سبق أن تورط في اغتيال مؤسس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكرى بلعيد.

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