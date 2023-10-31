عواصف وفيضانات تضرب شمال إيطاليا

ضربت عواصف قوية شمال إيطاليا أمس، مما أدى لوقوع فيضانات في ميلانو، واضطرار فينيسيا لاستخدام حواجزها الدفاعية.

وقد فاض نهر سيفيسو على ضفتيه نتيجة لكميات المياه الكبيرة، وغمر منطقتي إيزولا ونيجواردا شمال وسط مدينة ميلانو. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأشخاص والمياه حتى الركب في الشوارع أمس، كما غمرت المياه محطات السكك الحديدية والشوارع بأكملها.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقالت السلطات في منطقة لومباردي إنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار، بالإضافة إلى هبوب العواصف والعواصف الرعدية خلال الأيام المقبلة.

وقد تعامل قطاع الإطفاء بالفعل مع الكثير من الحوادث منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث نفذت أكثر من 170 عملية في لومباردي.

وقام قطاع الطوارئ باتخاذ إجراءات استباقية للحد من تأثير العواصف. ففي بحيرة كوكو، التي تحظى بشعبية بين السائحين، وغمرتها الفيضانات أيضاً نتيجة للأمطار الغزيرة، تم وضع حواجز محمولة لوقف المياه من التدفق إلى المناطق السكنية.

وقد غمرت المياه ميدان سان مارك الشهير عندما بلغ مستوى المياه أعلى بواقع 80 سنتيمتراً عن المستوى الطبيعي.

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