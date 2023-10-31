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100 إنذار لقنابل في مطارات فرنسية

10/31/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد فرنسا تأهباً أمنياً، في ظل تلقي مطارات ما مجموعه 100 إنذار بوجود قنبلة، منذ 18 أكتوبر، فيما فتحت الشرطة الفرنسية، النار على امرأة بعدما قالت ((الله أكبر)) في محطة للقطار في باريس.

وقال وزير شؤون النقل الفرنسي، كليمان بون، إن التهديدات التي تلقتها المطارات، مصدرها هو العنوان الإلكتروني نفسه.

وأوضح: ((تلقينا ما مجموعه 100 إنذار في المطارات الفرنسية، وقد تراجعت في الأيام الأخيرة، لأننا اعتمدنا موقفاً حازماً جداً)).

ورفعت فرنسا مستوى الإنذار إلى حده الأقصى، في إطار خطة ((فيجيبيرات)) لمكافحة الاعتداءات، منذ أقدم شاب سلك طريق التطرف على قتل المدرس دومينيك برنار في 13 أكتوبر، في مدرسة ثانوية في أراس شمالي البلاد.

((الله أكبر))

وبالتزامن مع هذه الأحداث، فتحت الشرطة الفرنسية، أمس النار على امرأة قالت إنها ((كانت تطلق تهديدات)) في محطة للقطار في باريس، مما أدى إلى إصابتها بجروح، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأفاد شهود بأن المرأة كانت ((محجبة بالكامل)) وهتفت ((الله أكبر))، و((أطلقت تهديدات)).

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