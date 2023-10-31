الصحة العالمية: انهيار النظام الصحي في السودان

حذر مسؤول منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد من أن النظام الصحي في السودان قد وصل إلى نقطة الانهيار مع انخفاض القدرات على مواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب تفشي الأمراض وسوء التغذية وارتفاع حالات الأمراض غير المعدية.

وقال مسؤول منظمة الصحة بالسودان في مؤتمر صحفي في جنيف إن ما يصل إلى 70 - 80 % من المرافق الصحية لا تعمل في بؤر النزاع الساخنة وفي المناطق التي لم تتأثر بشكل مباشر بالنزاع فإن المرافق الصحية تكتظ بالمرضى في الوقت الذي لم يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية، الذين يشكلون العمود الفقري للنظام الصحي في السودان على رواتبهم منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

هجمات

ولفت ممثل منظمة الصحة إلى أن المنظمة تحققت حتى اليوم من 60 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية الصراع ما أدى إلى مقتل 34 شخصاً وإصابة 38 آخرين ما أثر بشكل أكبر في توافر الرعاية الصحية وأشار إلى أن الصراع والنزوح الجماعي الذي أعقبه أدى إلى دفع السكان إلى حالة من سوء التغذية واسعة النطاق فأصبحت حياة الأطفال على المحك.

وقال عابد إنه تم الإعلان عن تفشي وباء الكوليرا في ثلاث ولايات في جميع أنحاء السودان وهي القضارف والخرطوم وجنوب كردفان كما تم الإبلاغ عن حالات مشتبه بها في ولايتي الجزيرة وكسل وحذر من أن التفشي يتوسع بسرعة بسبب الظروف المواتية المتمثلة في سوء المياه والصرف الصحي والنظافة والنزوح وضعف الخدمات الصحية.

وأشار عابد إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية لا يزال محدوداً بسبب انعدام الأمن والنزوح ونقص الأدوية والإمدادات الطبية.

وأضاف مسؤول المنظمة الدولية إنه وفقاً لأحدث التقديرات فإن نحو 20.3 مليون شخص أو 40 % من السكان يواجهون الجوع بينما 6.3 ملايين على بعد خطوة واحدة من الجوع وأشار إلى أن ما يصل إلى 4.6 ملايين طفل وحامل وأم مرضع يعانون سوء التغذية كما يعاني 3.4 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

سيطرة

ميدانياً، أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على مطار بليلة في ولاية غرب كردفان غربي العاصمة.

وقالت الدعم السريع، في بيان، إن الجيش كان يستخدم هذا المطار لإطلاق طائرات حربية، مؤكدة أنها ستسمح للمطار بمواصلة العمل.

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