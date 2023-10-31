الإمارات ترحب بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية

رحبت دولة الإمارات بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) لمدة عام، وشكرت الولايات المتحدة، بصفتها حامل القلم.

وكذلك أعضاء المجلس على انخراطهم البناء خلال المفاوضات.

تصويت

وفي بيان لوفـد الإمارات العربيــة المتحدة في مجلس الأمن بشأن البند المعنون الحالة في الصحراء المغربية ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة فقد أكدت أن دولة الإمارات صوتت لصالح هذا القرار لتوازن نصه وشموليته، ولأخذه بعين الاعتبار التطورات المهمة التي طرأت على هذا الملف منذ العام الماضي، ومنها المشاورات غير الرسمية التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا.

وأوضحت أن القرار يبرز دعم المجلس المستمر لبعثة (مينورسو) وجهود المبعوث الشخصي الرامية لإحراز تقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

3 نقاط

وأضافت معالي لانا نسيبة قائلة: ((بما أن هذا هو آخر اجتماعٍ مجدول بشأن هذه القضية خلال عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن، أود التأكيد على ثلاث نقاط)): ((أولاً، يتعين علينا مواصلة دعم جهود المبعوث الشخصي لتمهيد الطريق أمام إعادة إطلاق المفاوضات، ونرى أن استئنافَ صيغة المائدة المستديرة بمشاركة كل الأطراف سيساهم في كسر الجمود السياسي.

ونشدد في هذا الصدد، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية، والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007 بأنها تتسم بالجدية والمصداقية، هي الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم وعملي ومتوافق عليه)).

تموين

وقالت: ((ثانيا إن تمكين بعثة (مينورسو) من إعادة تموين مواقعها بشكل مستدام، وليس فقط على ((أساس استثنائي))، أمر ضروري لتمكين البعثة من تنفيذ ولايتها بشكل فعال. ونشيد في هذا الصدد، بتعاون المملكة المغربية مع البعثة والتزامها بوقف إطلاق النار)). وأوضخت قائلة: ((نرى أنه على جبهة ((البوليساريو)) التعاون بشكل كامل مع بعثة (مينورسو) وإزالة كل القيود التي تؤثر على عمل البعثة، وإعادة الالتزام بوقف إطلاق النار)).

دعم ثابت

وتابعت: ((ثالثاً، تؤكد دولة الإمارات على دعمها الثابت للمملكة المغربية، وسيادتها على كامل الصحراء المغربية، ونشدد على عدم المساس بوحدتها الترابية)). ونتطلع إلى مواصلة الأمم المتحدة جهودها البناءة، من أجل التوصل إلى حل لهذا الوضع المستمر منذ عقود، الأمر الذي سيساهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة التي تعاني من تحديات عدة.

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