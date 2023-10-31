الإمارات بمجلس الأمن: الوقف الفوري للنار في غزة

قالت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، إنه يجب وقف إطلاق النار الآن في غزة، وضمان وصول مساعدات إنسانية آمنة ومستدامة للقطاع، وتوفير الطاقة الكهربائية، والمياه النظيفة.

وأكدت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمة دولة الإمارات بمجلس الأمن، أمس، ونشرها الموقع الإلكتروني للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن حياة الفلسطينيين ثمينة ومتساوية وتستحق الحماية الكاملة بالقانون، مشيرة إلى ((أننا سمعنا أن 2.2 مليون فلسطيني في غزة ليسوا من حماس، وأن هذه ليست حرباً ضدهم، وفي حين أن هذه الكلمات موضع ترحيب، فإن الوقت قد حان لتعكسها الأفعال)).

المنقذ للحياة

وتابعت: ((أقدم تعازي دولة الإمارات لعمال وكالة أونروا الـ64 الذين لقوا حتفهم في هذه الحرب))، مشيرة إلى أنهم جادوا بحياتهم من أجل العمل المنقذ للحياة الذي تقوم به الأمم المتحدة في كل مكان في أنحاء العالم، وقد فشلنا في حمايتهم.

وأضافت: لقد قتل أكثر من 8 آلاف شخص في غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، وهم جميعاً لم يكونوا من حماس، إضافة إلى أكثر من 1000 طفل في عداد المفقودين، مؤكدة أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في أسابيع فقط من القصف الإسرائيلي في غزة يتجاوز العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في جميع أنحاء العالم في السنوات الأربع الماضية.

وشددت أن هذا الوضع ((يجب أن يكون أمراً يوقظ ضميرنا الأخلاقي (...) إن الأطفال يستحقون الحماية اليوم (...) أعضاء (مجلس الأمن)، أعربوا مراراً عن قلقهم إزاء تقويض النظام الدولي)).

المنشآت الصحية

وعن الهجمات على المنشآت الصحية، قالت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: هناك أكثر من 76 هجوماً على الرعاية الصحية ومن ذلك 20 مستشفى، إضافة إلى عيادات صحية تدمرت، مضيفة: هذه المواقع تتمتع بحماية القانون الإنساني الدولي وإن توجيه تحذيرات لهذه المنشآت بالإخلاء، لا يغير من وضعها المحمي.

وتابعت: نحن بحاجة لإلغاء أوامر الإجلاء غير الواقعية الخطرة. يوم السبت، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل طلبت إخلاء مستشفى القدس فوراً، الذي يستقبل مئات المرضى ومن بينهم أطفال رضع، إضافة إلى لجوء 12 ألف مدني إليه.

وشددت أن ((أمر الإخلاء في هذه الظروف قاسٍ ومتهور))، مشيرة إلى أن ((جميع السكان المدنيين في غزة معرضون للخطر، بسبب الأعمال المتصاعدة وكذلك الحال بالنسبة للرهائن الذين تحتجزهم حماس)).

وأكدت أن الضفة الغربية لم تسلم - كذلك - من العنف، مشيرة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين وسعوا من العنف ضد الفلسطينيين ويجبرونهم على النزوح، وهو ما يجب منعه.

وبحسب مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، فإن ((طبول الحرب تدق وتقرع (...) إن أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد يبدأ بوقف الحرب في غزة)).

وحذرت من أن تجاهل ما يحدث يوماً تلو آخر ستكون له عواقب مدمرة ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وفلسطين، ولكن بالنسبة لآفاق السلام والاستقرار في المنطقة أيضاً.

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