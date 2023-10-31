إسرائيل: الدور على «حزب الله» بعد «حماس»

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، في إفادة صحافية أمس، إن إسرائيل تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية لتفادي إرهاق قواتها، بينما تركز على شن الحرب على حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف هنغبي ((بعد يوم واحد من القضاء على حماس)) ستطبق إسرائيل ((الدروس المستفادة)) على مقاتلي حزب الله. وأردف قائلاً إن لذلك جوانب تتعلق بالعمليات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنّه شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لحزب الله. وقال الجيش في منشور على منصّة إكس إنّ طائرات مقاتلة هاجمت بنى تحتية للحزب. وأضاف أنّه ((من بين البنى التحتية التي تمّت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن يستخدمها التنظيم)).

استهداف قرى

وقالت ((الوكالة الوطنية للإعلام)) اللبنانية الرسمية، إن القصف الإسرائيلي طال محيط بلدة مروحين، وترافق مع إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف حارقة على أحراج بلدة علما الشعب، كما تعرضت منطقة وادي العليق الواقعة ما بين بلدتي مروحين والبستان لقصف بالقذائف الفوسفورية والحارقة الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن مسيرات إسرائيلية أطلقت أربعة صواريخ على حديقة في بلدة مارون الراس الحدودية.

ولفتت إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت موقع الراهب قبالة لبلدة عيتا الشعب قضاء بنت جبيل، كما استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بعدد من القذائف.

تسخين متصاعد

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ ثلاثة أسابيع تسخيناً متصاعداً، وتبادلاً للقصف بين حزب الله وإسرائيل، على وقع الحرب الدائرة في غزة.

وفي جنوب لبنان، تشارك مجموعات عدّة، بينها فصائل فلسطينية، بإطلاق صواريخ وتنفيذ عمليات تسلّل عبر الحدود، وإن بوتيرة أقلّ من حزب الله.

استهداف ميركافا

وأمس، أعلن حزب الله أن عناصره استهدفوا، أمس، دبابة ميركافا في ثكنة ((برانيت)) الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة.

وقال بيان صادر عن الحزب إن ذلك أدى إلى تدمير الدبابة وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح.

واستهدف عناصر الحزب موقع ((المرج)) الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. كما أعلن سقوط قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد اكتشاف وجودها في تلة على الحدود.

وقال في بيان أوردته ((الوكالة الوطنية للإعلام)) إنه تم اكتشاف كمين لقوة إسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي. وأضاف إن مجموعة تابعة له استهدفت المجموعة بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة فيها وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

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