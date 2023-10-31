الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

أدانت دولة الإمارات بشدة القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة، الذي أسفر عن مئات الضحايا والمصابين، مؤكدة في الوقت نفسه أن استمرارية القصف العبثي سيقود المنطقة إلى تداعيات يصعب تداركها.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية، وبضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.

كما أكدت الوزارة أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية باعتباره خطوة مهمة في وقف التصعيد، وحماية الأرواح، جنباً إلى جنب مع السماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام، دون عوائق. وكان مجلس الأمن الدولي عقد يوم الاثنين الماضي اجتماعاً طارئاً بناء على طلب من دولة الإمارات.

في ضوء شروع إسرائيل بتوسيع عملياتها البرية في القطاع، حثت خلاله الدولة المجتمع الدولي على وجوب اتخاذ موقف حازم في وضع حد لهذه الحلقة من المعاناة، مشددة على أن غياب الأفق السياسي يهدّد بعواقب كارثية، وعلى أن تجاهل ما يحدث له عواقب مدمرة، على آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.

مرحلة خطيرة

ودخلت حرب غزة مرحلة خطيرة جداً وارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا الفلسطينيين، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في عمق القطاع، واندلاع قتال ضارٍ مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أمس، حياً سكنياً في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وجرح 400 شخص، في حصيلة أولية، إذ دمرت الطائرات الإسرائيلية الحي بالكامل بست قنابل تزن الواحدة منها طناً.

قتال ضارٍ

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنين آخرين، خلال معارك في شمال غزة، وذلك بعد ساعات من تأكيده أنه يخوض ((معارك ضارية)) مع الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة. وتحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل ((عشرات المسلحين)) في الساعات الماضية.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة، وأعلنوا استهداف ((آليتين))، في بيت حانون شمالي القطاع.

وقال الجيش إنه ضرب 300 هدف لحماس الليلة الماضية، وتعرض لإطلاق قذائف مضادة للدبابات ومن أسلحة رشاشة ثقيلة، معترفاً بأنه دفع ثمناً باهظاً.

أكثر من كارثي

ووصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه ((أكثر من كارثي)). وقال إنه تحدث هاتفياً أمس، مع عائلات في غزة. وأضاف: ((عندما تقول لك فتاة في الثامنة إنها لا تريد أن تموت، من الصعب جداً ألا تشعر بالعجز)).

وأعلن الهلال الأحمر فجر أمس، أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال القطاع قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له، فضلاً عن قصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الخاص بمرضى السرطان. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن كارثة صحية وشيكة تلوح في الأفق مع النزوح الجماعي والاكتظاظ والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، جيمس إلدر، إن نحو 940 طفلاً مفقودون في غزة ويُعتقد أن ((بعضهم)) تحت الأنقاض.

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