1446 منشأة غذائية جديدة في دبي خلال 9 أشهر

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن عدد المنشآت الغذائية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 1446 منشأة غذائية، وتم إدراجها في نظام التفتيش الذكي، ليرتفع العدد الإجمالي للمنشآت الغذائية إلى 25 ألفاً و6 منشآت.

وأشار إلى أن بلدية دبي تواصل جهودها الرامية لضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل بالحماية الاستباقية للمجتمع من المخاطر الغذائية، وتعزيز ريادة دبي كونها مركزاً عالمياً في مجال سلامة الغذاء، من خلال تطبيق منظومة رقابية متكاملة، وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق سعادة ورفاهية أفراد المجتمع.

لافتاً إلى أن البلدية تحرص على الاهتمام الكبير بقطاع الغذاء، وتعمل على ترسيخ مقومات أمنه واستدامته باعتباره قطاعاً حيوياً، ويحظى بمتابعة مستمرة من القيادة الرشيدة. وقال الهاجري لـ((البيان)) إن بلدية دبي تقوم بتقييم كل المنشآت الغذائية المرخصة بإمارة دبي، والتحقق من التزامها بمتطلبات السلامة الغذائية، عبر استخدام نظام التفتيش الذكي.

حيث يتم تخطيط الزيارات التفتيشية بشكل آلي في النظام بناء على أسس تقييم المخاطر، مؤكداً أن الغذاء الآمن والمستدام مسؤولية مشتركة، ولكل فرد من أفراد المجتمع دور مهم وفعال لتعزيز استدامته، لافتاً إلى أن بلدية دبي تولي قطاع الأغذية أهمية كبرى، ويعد تنظيم وتطوير كل جوانبه في مقدمة أولوياتها، عبر جهود حثيثة ومكثفة في مراقبة سلامة الأغذية في دبي ومؤشرات الأمن الغذائي، من خلال اتباع معايير وضوابط عالية الجودة.

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