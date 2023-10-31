11.3 مليون درهم إنفاق «زايد الخير» على 261 مريضاً

حقق برنامج ((زايد الخير)) الإذاعي في دبي نتائج مهمة هذا العام ووصل مجموع ما أنفقه دعماً للمرضى مليوناً و679 ألف درهم استفاد منه 51 مريضاً، ليصل مجموع ما أنفقه البرنامج منذ إطلاقه عام 2020 إلى 11 مليوناً و294 ألف درهم.

بينما بلغ عدد المرضى المستفيدين منه 261 مريضاً. وأعلن عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية عن مبادرة جديدة تزيد من عطاء البرنامج وتخدم أصحاب الهمم، فقال: ((برنامج ((زايد الخير)) الذي يبث على إذاعة الأولى قبل أكثر من ثلاث سنوات بالتعاون والتناوب مع ((خيرية دبي)) لدعوة المحسنين إلى التبرع لدعم المشاريع الخيرية، واتفقنا على أن تتولى ((بيت الخير)) دعم علاج المرضى بشكل خاص ممن يعانون وضعاً حرجاً أو أزمة مالية تحول بينهم وبين دفع تكاليف عملية جراحية أو علاج باهظ الثمن.

وأضاف: أضفنا للبرنامج مؤخراً بالتعاون مع جمعية ((النور)) لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم مبادرة ((توصيل أصحاب الهمم)) التي تتكفل بتوصيل 13 طالباً من هذه الفئة بشكل يومي ولمدة عام، التزاماً منا بالسياسة الوطنية التي تؤكد على حق أصحاب الهمم في الوصول الآمن.

وذلك من خلال حافلات خاصة صديقة لهم، مزوّدة بالكراسي المتحركة، ومساعدتهم على التنقل الآمن والوصول إلى مدارسهم ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بهم)). وتوجّه العوضي بالشكر الجزيل لجمهور المحسنين الذين يتابعون برنامج ((زايد الخير)) الذي يبث حلقاته لمدة ساعتين مساء كل خميس (من 5 - 7 مساء) على إذاعة الأولى على التردد 107.4، مشيداً بتبرعاتهم السخية وتعاطفهم مع المرضى المحتاجين والمعسرين، وفزعتهم لإنقاذهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز