مدير برنامج «زايد للإسكان» لـ « البيان »: تبديل المساكن أصبح ممكناً وفق إجراءات

كشف المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن أنه بإمكان المستفيدين من خدماتهم، التقديم على طلب لتبديل المسكن الخاص بهم، من منطقة لأخرى في كل أنحاء الإمارات.

وذلك وفق إجراءات محددة يتم اتباعها بعد دراسة وافية لأسباب الطلب.

وقال لــ((البيان)) إن طلب التبديل يرجع إلى عدة أساب من بينها إذا كان السبب يتعلق بانتقال المستفيد لوظيفة أخرى في مكان جديد، كما تشمل الأسباب حالات الإعالة للوالدين وغيرها من الحالات. وأضاف: فيما يخص حالات سحب المسكن لعدم الاستفادة، فإنه يتم منحه لمستفيد آخر أحق به، مؤكداً أن هذه الجهود تصب جميعها في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية و جودة الحياة.

سياسات جديدة

واعتمد مجلس الوزراء أول أمس، سياسات جديدة فيما يتعلق بقطاع الإسكان الاتحادي في الدولة، والتي توفر مرونة للمواطن في نقل مسكنه الحكومي، وإعادة بيعه ورهنه في حال تغيير موقع سكنه، أو حاجته لمسكن جديد، إضافة لسياسات تتعلق بمرونة القروض الممنوحة للمواطن، وذلك ضمن التطوير المستمر لمنظومة الإسكان الاتحادي للمواطنين بالدولة.

ووافق المجلس على ضوابط واشتراطات إعادة الاستفادة من قيمة المساعدة السكنية بعد التنفيذ التي يقدمها البرنامج، بما يجيز قبول الطلبات المقدمة من المستفيدين من المساعدات السكنية، التي ترد إلى وزارة الطاقة والبنية التحتية، بشأن نقل الرهن العقاري من مسكن إلى آخر، وتمكين المستفيد من إعادة الاستفادة بمبلغ المساعدة السكنية، واستبدال المسكن بمسكن آخر ملائم، وطلبات بيع وإعادة بناء مسكن أو شراء مسكن جديد.

ضوابط مهمة

وتتضمن الضوابط والاشتراطات أن يتوفر لدى مقدم الطلب مبرر مقبول لطلب نقل الرهن العقاري، أو التصرف في المسكن القائم، وذلك بغرض بناء أو شراء مسكن جديد، وأن يكون المسكن قد تم استلامه استلاماً نهائياً من قبل المستفيد.

وصرفت قيمة المساعدة السكنية له بالكامل. ويشمل القرار كذلك موافقة مقدم الطلب على إيداع قيمة المساعدة السكنية، الناتجة عن التصرف في المسكن في الحساب المالي المخصص، بغرض إعادة استخدامها في بناء أو شراء المسكن الجديد.

واعتمد المجلس قراراً بالموافقة على مرونة خفض قيمة التمويل السكني ((القرض المرن))، بما يتوافق مع قدرة المستفيد المالية، دون التعديل على سنوات السداد المحددة بالنظام الحالي.

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