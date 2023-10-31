بمناسبة الحفل الختامي لمبادرة تحدي القراءة العربي

في حضرة المجد يسمو المجدُ بالعَربِ

ويُكتبُ الشعــر فخراً بالفتى العربي

وتَنْثرُ الضـــادُ دُرّاً من مفاخــــرها

ويَرفـعُ الحــــرفَ أبْهى فارسٍ بدُبي

محمد الخيــــر سيفُ الضاد يحرسُها

ويرفـع الشعرَ فوق الوَرْق والذهَبِ

رمحٌ من الصّيـــدِ لا ينفكّ عن أملٍ

يسعى إلى أمــــلٍ في العلم والأدبِ

يا دولة العِلم قد طاولتِ منــــــزلةً

بين النجـوم وبين الشمس والشُّهُبِ

هذا التحـــــدي شِهابٌ من مبادرةٍ

تُعلي الشباب لأُفْـــقِ القادة النُّجُبِ

قد سنّه اليومَ شيــــخُ الدار، سيدها

من آل مكتومْ، أهلِ الطيب والنسب

تأتي الجموع لأرض الوصل تُبهجُها

من كلّ فجّ على الترحـاب والرُّحُبِ

هو التنافسُ بيــــــن القابضين على

جمــــر العروبة يُذكي النار بالحطب

نارُ المعـــــارف تاجٌ للحيـــــاة فما

أشاح عنه سوى المغبــــونِ بالطلب

إنّ القــــــراءة نورٌ في معاهــــدنا

فليشرب الجيـــل من ترياقه العذب

يا سيـــــــد الدار قد أعليتَ رايتنا

غرستَ فينا ثمارَ الجِــــــدّ والدأبِ

لا زال وجهك ميمـــــــوناً بطلعته

أشْبهتَ راشـدَ بين السهم والعَضِبِ

تحلو الحياة لنا مــــن فيض طلعتكم

ويصدح الطير بيــن الناي والطرب

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