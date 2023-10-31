12.7 مليون مستفيد من مبادرات بنك الإمارات للطعام في 9 أشهر

كشف بنك الإمارات للطعام عن نتائج مبادراته الإنسانية وأهم إنجازاته في الفترة من شهر يناير الماضي وحتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري، معلناً خلال حفله السنوي عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال 2023.

وأوضح البنك أن عدد المستفيدين من وجبات فائض الطعام التي وفرتها المؤسسات الغذائية بلغ 12,746,244 فرداً، وتمكن البنك بالتنسيق مع الشركاء إيصال قرابة 293 طناً من الأغذية إلى الهلال الأحمر الإماراتي كحملات إغاثة أُرسلت إلى تركيا وسوريا، و54 طناً لإغاثة ليبيا في أعقاب الفيضانات القوية التي اجتاحت مواقع مختلفة في الدول الثلاث، و60 طناً ضمن حملة تراحم من أجل غزة، وذلك ضمن جهود البنك لتوفير الغذاء على المستوى العالمي.

كما نظّم بنك الإمارات للطعام 49 برنامجاً توعوياً وحملة في العام الجاري، استهدفت مختلف شرائح المجتمع، شارك فيها 5,893 فرداً، و1,596 متطوعاً، إضافةً إلى 611 متبرعاً، وكذلك عقد البنك 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز شبكة أعماله وحملاته الخيرية والتطوعية والإنسانية، وتمكن بنك الإمارات للطعام من تحقيق أثرٍ بيئي إيجابي تمثل بتحويل 3,807 أطنان من الأغذية عن مسار الطمر وهو ما يعادل 1.5 مليون وجبة.

وذلك ضمن مستهدفاته لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هدر الطعام وتعزيز الاستدامة البيئية. وخلال الحفل السنوي للبنك كرم داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام 67 جهةً من شركائه الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. وأكد داوود الهاجري الدور الرئيس الذي قامت به مختلف الجهات من شركاء ومساهمين ومتطوعين في إنجاح مبادرات وأنشطة وحملات البنك، بما قدموه من دعم وجهود أسهمت في تحقيق البنك أهدافه الإنسانية والخيرية في إيصال الغذاء والطعام إلى مستحقيه في أنحاء العالم.

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