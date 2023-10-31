سعود بن صقر: محمد بن زايد صانع السلام والتنمية والازدهار في العالم

(MENAFN
- Al-Bayan) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وتسلم سموه نسخة من كتاب ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)) للدكتور السويدي، ويتناول إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وما حققته من ريادة عالمية، إضافة إلى مبادراته الفاعلة لنشر التسامح وصناعة السلام في المنطقة والعالم. وأكد سموه أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الملهمة لحاضر ومستقبل الدولة تعد دليلاً نستدل به، ونبراساً نستنير به طريقنا لرفعة الدولة وتعزيز مكانتها بين الأمم، مشيراً إلى أن سموه صانع السلام والتنمية والازدهار في العالم.
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