Wednesday, 01 November 2023 05:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعود بن صقر: محمد بن زايد صانع السلام والتنمية والازدهار في العالم

10/31/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وتسلم سموه نسخة من كتاب ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية)) للدكتور السويدي، ويتناول إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وما حققته من ريادة عالمية، إضافة إلى مبادراته الفاعلة لنشر التسامح وصناعة السلام في المنطقة والعالم. وأكد سموه أن القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤيته الملهمة لحاضر ومستقبل الدولة تعد دليلاً نستدل به، ونبراساً نستنير به طريقنا لرفعة الدولة وتعزيز مكانتها بين الأمم، مشيراً إلى أن سموه صانع السلام والتنمية والازدهار في العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN31102023000110011019ID1107348774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث