الفائزون لـ«البيان »: شكراً محمد بن راشد.. التحدي يثري معارفنا ويحفز إبداعنا

شكر الفائزون في فئات تحدي القراءة العربي، في دورته السابعة، في أحاديثهم لـ((البيان))، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مبادرة تحدي القراءة العربي، التي باتت رافعة للنهوض الفكري والتنموي المعرفي في المجتمعات العربية، كما عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الفوز الفريد الذي حصدوه في مسابقة ميدانها المعرفة والعلم تحفزهم للتميز والإبداع المتواصلين.

وأشارت الطالبة آمنة المنصوري من الإمارات، الفائزة بلقب بطل تحدي القراءة مناصفة مع عبدالله محمد البري من قطر، إلى سعادتها العميقة بالفوز باللقب، مبينة أن المنافسة كانت قوية للغاية بين الستة المشاركين المؤهلين، خاصة وأن كل فائز منهم يمتلك موهبة وملكة مميزة في الخطابة والتعبير، ويتميزون كل على حدة بأسلوبه الخاص على المسرح، مؤكدة أن دعم الطلاب الإماراتيين والحضور المتواجد في المسرح كان له دور في فوزها، كما كان له عميق الأثر في نفسها.

وحول أسباب اختيارها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للحديث عنه خلال الدقيقة المخصصة لها على المسرح للتعبير عن نفسها، وإثبات جدارتها باللقب، قالت: ((أنا معجبة للغاية بشخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فهو قائد نستلهم منه الكثير، ونتعلم منه دائماً، وهو بالنسبة لي أكثر من قدوة)).

وأكدت الفائزة باللقب أن الجائزة فرصة لها للنهوض بالمجتمع والناس والطلاب، وتحفيزهم جميعاً على استثمار أوقاتهم بالقراءة، واستثمار جلساتهم بالحديث عن الكتب وأهم ما قرؤوه، مشيرة إلى أنها قرات ما يقارب 130 إلى 150 كتاباً، أغنتها معرفياً وإنسانياً.

لمسة أبوية

من جهته، أشار الطالب عبدالله محمد البري، الفائز بالمركز الأول مناصفة مع آمنة المنصوري بلقب تحدي القراءة في دورته السابعة، إلى شعوره بالفخر والفرحة الغامرة، لا سيما أنه أول من حصد هذا اللقب من بين أبناء بلده، دولة قطر.

وأوضح الفائز باللقب أنه لم يكن يتوقع الفوز فأتت فرحته مضاعفة، وازدادت فرحته عندما التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا سيما حينما همس له سموه على المسرح: ((كنت أعرف أنك ستفوز))، ويقول إن هذه اللمسة الأبوية الحانية، جعلت قلبه يقفز فرحاً، وابتهاجاً بالفوز.

قرأ البري أكثر من 120 كتاباً، وهذه هي مشاركته الثانية في المسابقة، حيث حصل العام الماضي على المركز الأول على مستوى دولة قطر، إلا أنه كان يطمح للقب بطل ((تحدي القراءة العربي)) نفسه، وبهذا الشأن يقول: طرقت الباب ولم ألج، لكن كما يقول الشاعر:

((أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا))، وتذكرت قول الشاعر الراحل كريم العراقي: ((لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني.. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم، اشرب دموعك وأجرع مرها عسلا.. يغزو الشموع حريق وهي تبتسم، والجم همومك واسرج ظهرها فرساً.. وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم)).

وأوضح البري أنه تلقى تشجيعاً كبيراً من شخصين؛ أولهما، والدته التي مهدت له سبل النجاح وطوعت له مفاتحيه، والشخص الآخر هو عبدالله بو خلف، وهو الفائز بتحدي القراءة العربي 2020، الذي دعمه معنوياً، لذا فهو يهدي اللقب له.

وقال البري: أنصح أبناء جيلي أن يمسكوا الكتاب ويقرؤوا، فأول آية نزلت في القرآن هي اقرأ، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم أصحاب القراءة والكتابة على أصحابه، مثل زيد بن ثابت الذي أصبح كاتباً للوحي ومترجماً للغة السريالية والعبرية وهو في عمر الثالثة عشرة.

رحلة

وفي ذات السياق، أعرب يوسف بن داوود من تونس، الفائز باللقب ضمن فئة أصحاب الهمم، عن سعادته البالغة بالفوز الذي جاء بعد أول مشاركة له في ((التحدي))، حيث قرأ أكثر من 100 كتاب وهو في الصف الخامس الابتدائي، ويبلغ من العمر 10 سنوات، مشيراً إلى أن رحلته مع القراءة بدأت منذ الصغر مضيفاً:

أحببت القراءة منذ أن اكتشفت أنها غذاء العقول، وليست مجرد شعار يكتفي الإنسان بالتغني به. بل ما يقال عن أهمية القراءة هو الحقيقة التي لمستها من خلال تجربتي الشخصية، لأن القراءة قادرة على بناء عقلي ووجداني ومشاعري وجعلي إنساناً صحيحاً في العقل والعقيدة والإيمان والعلم.

وأوضح يوسف بن داوود أن الداعم الأول له كانت والدته؛ فقد واجه خلال رحلته في القراءة للمشاركة في ((التحدي)) عقبات عدة أبرزها إعاقته البصرية.

إلا أنه تجاوزها بفضل والدته والقراءة، فوالدته وقفت بجانبه، وعلمته، وظلت تقرأ له، وتعلمه القراءة، وتحضر له الكتب، وتساعده في انتقائها، مبيناً أنه يمكن أن يرى بشكل طفيف، لذلك يتعين عليه أن يلصق وجهه بالكتاب ليتمكن من القراءة، فهو يفضل قراءة الكتب العادية، لا تلك المطبوعة بطريقة برايل.

وأهدى بن داوود فوزه لوالدته ولتونس بلده، وقال لأبناء جيله ممن ليست لديهم أية إعاقة ومع ذلك لا يقرؤون: لا شك أننا نعيش وفرة في كل شيء، بما لا يدع لنا مجالاً ولا وقتاً. لكن القراءة تستحق أن نفرّغ لها الأوقات، وأن تنصب لها الدواوين في الذاكرة. ونصيحتي لأبناء جيلي هي أنه يجب عليهم أن ينظموا أوقاتهم، ويخصصوا منها للقراءة جزءاً وافراً.

وأشار إلى أن كتاب ((السيرة النبوية)) أحد الكتب التي أثرت فيه كثيراً، وتأثر بها لما فيه من عبر وأخلاق تعرف بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وينصح أبناء جيله بقراءته والاستفادة منه.

وأكد الطالب محمد الكوكباني، ممثل مملكة ماليزيا، والفائز بالمركز الأول عن فئة الجاليات، أنه مثّل ماليزيا واليمن خير تمثيل، حيث إنه يمني يعيش في ماليزيا، وهو يشعر بسعادة كبيرة لنيله اللقب الذي كان يحلم به ويتمناه.

موجهاً شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه المبادرة الرائعة، وعلى استضافته له ولزملائه المشاركين في ((التحدي))، وعلى تشريفه للحفل وتكريمهم، وخص بالشكر أيضاً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تكريمه له.

وحول علاقته باللغة العربية، خاصة أنه يعيش في بلاد المهجر قال: علاقتي باللغة العربية بدأت منذ الصغر، فأنا متعلق بالقراءة منذ طفولتي، حيث بدأت بحفظ كتاب الله، ومن ثم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشاركت في عدة مسابقات أبرزها مسابقات القرآن، وأتمنى من الله أن يطيل في عمري إلى أن ألم بجميع المعارف، علّي بذلك أنفع أمتي وشعبي ونفسي.

وأوضح أن أكثر من دعمه في مسيرة ((التحدي)) هي والدته، التي كانت السند الأول له بعد وفاة والده، الذي توفي العام الماضي. وهو ما حال دون أن يتم مشاركته في الدورة السادسة. ويشير إلى أن والدته حرصت منذ صغره على تعليمه أصول الدين وحفظ القرآن والسنة والقراءة والكتابة والاطلاع بشكل عام، متابعاً: لذا تمكنت طيلة حياتي من قراءة ما يقارب 400 كتاب.

أما عن الصعوبات، التي واجهها خلال مشاركته في التحدي، فتتمثل في عدم قدرته على الحصول على الكتب العربية بشكل وفير، خاصة أنه يعيش في بلاد لا تتوفر فيها هذه الكتب بسهولة؛ لذا كان يعتمد على شراء الكتب من الإنترنت، ويقرأ من خلال الجهاز اللوحي والهاتف.

ويحلم الكوكباني بأن يصبح مؤلفاً، بل ومن أوائل المؤلفين العرب، وأن يكون محققاً في علوم التاريخ والعلوم الدينية.

وأشارت فداء أحمد داوود، الفائزة عن فئة أفضل مدرسة، ((مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز من المملكة الأردنية))، إلى أنها عملت على الإشراف والمساعدة في تدريب 630 طالباً وطالبة وتم اختيار 450 طالباً منهم، بعضهم أنهوا قراءة أكثر من 50 كتاباً، والبعض استمر في القراءة حتى بعد نهاية التحكيم.

وقالت: ((أريدهم أن يقرؤوا، لأن القراءة تغير طريقة التفكير في الأشياء، فنحن نصنع قارئاً محترفاً وقادراً على النقد والتحليل، لا مجرد قارئ عادي. وطلاب المدرسة يسعون بالفعل إلى التغيير والتعلم، وأنا أقول لهم دائماً: هذه المبادرة تبدأ من كتاب بيد الطالب، وتنتهي بنهضة أمة)).

وأوضحت أنها تعمل مع الطلاب لمساعدتهم على القراءة، حيث أعدت برنامجاً خاصاً لهم، وفعاليات متنوعة لتشجيعهم على القراءة. وكانت تقضي ما يقارب 11 ساعة يومياً مع الطلاب في المدرسة، وبعد المدرسة تستمر في العمل معهم ((عن بعد)).

وأضافت لافتة إلى أبرز التحديات التي واجهتها خلال فترة العمل مع الطلاب، فقالت: نحن مدرسة موهوبين، وتوجهاتها علمية في الغالب. وكان الطلاب عازفين عن المشاركة في السنوات السابقة نظراً لتوجههم إلى المسابقات العلمية. لكن استطعنا تغيير نمط تفكيرهم، وتعليمهم أن كل أنواع التعليم تصب في بوتقة واحدة، وتؤدي إلى نهضة واحدة.

وفي النهاية أدركوا أهمية المشاركة، وبدأنا في الدورة الأولى 2015 بخمسين طالباً إلى أن وصلنا في هذه الدورة إلى 640 طالباً وطالبة، كما أننا عملنا على توسيع عملنا التوعوي بالجائزة، حيث زرنا مدارس الأيتام والمبرات وعرضنا عليهم الفكرة، وشجعناهم على المشاركة، ونجحنا بذلك.

متابعة

من جهتها، أكدت سماهر السواعي، من المملكة الأردنية الهاشمية، الفائزة بجائزة أفضل مشرفة، أنها في قمة سعادتها بهذا الفوز، حيث عملت مع الطلاب المشاركين من الأردن على وضع خطة وتشكيل فرق عمل لمتابعة المنسقين في المدارس ومتابعة الطلبة، بالإضافة إلى الإشراف على العديد من الطلبة من الوطن العربي.

والوقوف على المعيقات التي تعترض سبلهم، سواء في التلخيص أو القراءة، وتابعت بشكل مباشر مع طلاب وأولياء أمورهم، أولاً بأول، لتفادي أية مشاكل قد تعيقهم عن الاستمرار.

وأوضحت أن أبرز المعيقات التي تعرضت لها خلال فترة عملها في ((التحدي)) هي الامتحانات المدرسية. وهي في الأردن عبارة عن ثلاث مراحل للتقويم المدرسي، وتتعارض مع عمليات القراءة والمشاركة في التحدي؛ لذا عملت على حل تلك المشكلة خلال العطلة الشتوية، ووضعت خطة خاصة، وشكلت لجنة عمل لمتابعة الطلبة، بحيث تسهل كافة العقبات أمامهم وحل المشكلة.

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