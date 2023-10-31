«تنفيذي الشارقة» يعتمد شبكة صرف صحي في الرماقية والسويحات بـ 100 مليون درهم

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير قطاعات العمل الحكومي ومتابعة المشروعات التنموية واتخاذ القرارات اللازمة التي تصب في مصلحة الإمارة.

واعتمد المجلس تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في منطقتي الرماقية والسويحات، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون درهم، ويمتد المشروع على مسافة 40 كيلومتراً ليصل إلى 774 قطعة أرض، كما وافق المجلس على إعفاء أصحاب المساكن في المناطق المذكورة من رسوم التوصيل.

ويأتي تنفيذ مشروع خطة الصرف الصحي في مناطق الإمارة وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تهدف إلى تنفيذ مشاريع مترابطة ومتكاملة وتحسين جودة المياه المعالجة وتقليل أعداد الصهاريج والمحافظة على البيئة.

حيث تم الانتهاء من مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل لمنطقة مويلح، وتطوير ورفع كفاءة محطة المعالجة في المنطقة الصناعية الخامسة وشبكات الصرف الصحي في منطقتي القوز والرمثاء، إضافة إلى إنجاز 85 % من تمديد خطوط الضخ القائمة على شاطئ الحيرة إلى داخل البحر.

وناقش المجلس تحديث الاشتراطات الخاصة بمعايير اعتماد الشارقة صديقة للطفل، وذلك تعزيزاً لاستدامة الشارقة التي حصلت على هذا اللقب في السنوات السابقة، ودعماً لجهود المؤسسات المعنية في الإمارة والتي تسهم في تلبية احتياجات الطفل، وتطبق سياسات مستدامة لتمكين مقدمي الرعاية من حماية ودعم الطفولة من كل الجوانب.

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