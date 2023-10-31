«برنامج ريادة الأعمال البيئية» يدعم 5 شركات ناشئة فائزة في المرحلة الأولى

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) و«مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم» الفرق الفائزة في المرحلة الأولى من برنامج «ريادة الأعمال البيئية»، الذي انطلق بمبادرة من المركز والمؤسسة، وبالتعاون مع «تيرا - جناح الاستدامة» في «إكسبو دبي»، بهدف تمكين الشباب الإماراتيين والعرب، وإثراء تجارب ريادة الأعمال، وتعزيز الاستدامة والوعي البيئي في منظومة الشركات الناشئة.

وقدم برنامج «ريادة الأعمال البيئية» للفرق الخمسة الأولى التي أكملت مرحلة التدريب المكثف بنجاح منحة مالية قدرها 125 ألف درهم توزع عليهم لدعم استعداداتهم للمرحلة المقبلة من البرنامج، ويستمر البرنامج على مدار أربعة أشهر، في رحلة تسعى لتحويل الأفكار النظرية إلى شركات ناشئة مؤثرة مع التركيز على قيم الاستدامة والوعي البيئي.

واختار البرنامج خمسة فرق ناجحة أظهرت جهوداً استثنائية في مرحلته الأولى، وهي «ويست باسترز» (Waste Busters)، و«العين» (AIN)، و«إيكوسات» (ECOSAT)، و«فلج» (Falaj)، و«جولدين روتس» (Golden Roots)، وعرضت كل شركة ناشئة أفكارها لرفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات ترشيد النفايات، والزراعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرصد البيئي.

ويخطط فريق «ويست باسترز» (Waste Busters) لإطلاق تطبيق بنظام تجميع النقاط والتحفيز لتقليل هدر الطعام في المنزل، فيما يلتزم فريق «العين» تقديم نظام الري الذكي بالطاقة الشمسية لتحديث الممارسات الزراعية التقليدية، ويستخدم فريق «إيكوسات» تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لرصد وقياس تلوث الهواء، في حين يركز فريق «فلج» على ممارسات الزراعة المستدامة لتحقيق مناظر خضراء، وأخيراً، يهدف فريق «جولدين روتس» إلى مساعدة المزارع على زيادة خصوبة التربة.

وتتنافس الفرق المشاركة في البرنامج على منحة قدرها 275 ألف درهم يتم تقديمها لهم في مرحلتين؛ المنحة الأولى مقدمة للفرق الخمسة التي أكملت مرحلة التدريب المكثف وقدرها 125 ألف درهم، والمنحة الثانية بقيمة 150 ألف درهم، وتقدم للفرق الثلاثة الفائزة من «مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم»، بهدف دعم تأسيس شركاتهم الناشئة في الشارقة، وذلك في مسابقة عرض الأعمال بـ«مؤتمر الأطراف»

وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً من المتقدمين للمشاركة، وصل إلى أكثر من 1000 طلب انتساب، وفي المرحلة التدريبية المكثفة التي أقيمت على مدار 10 أيام في «إكسبو دبي»، شريك الاستضافة، وفّر البرنامج بيئة داعمة تثري الابتكار والتفكير النقدي والإبداعي لدى 150 مشاركاً تم قبولهم من الفئة العمرية 18 - 35 عاماً من 10 جامعات، ومثل هؤلاء الشباب 15 بلداً عربياً,

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